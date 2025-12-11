Language
    पंजाब के लुधियाना में बस का ब्रेक फेल, कई लोगों के घायल होने की खबर

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 03:16 PM (IST)

    लुधियाना बस स्टैंड के पास लिबड़ा कंपनी की बस ने कई लोगों को कुचल दिया, जिससे अनेक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस का ब्रेक फेल होने ...और पढ़ें

    पंजाब के लुधियाना में चलती बस का ब्रेक फेल (File Photo)

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब में लुधियाना के बस स्टैंड के पास लिबड़ा कंपनी की एक बस ने कई लोगों को कुचल दिया। ऐसी खबर है कि बस का ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ। 

    कहा जा रहा है कि छह से ज्यादा लोगों पर यह बस चढ़ गई। मामले की सूचना मिलने पर चौकी बस स्टैंड की पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना आज दोपहर करीब दो बजे की है।

    कई मासूम घायल

    जानकारी के अनुसार, हादसे में घायल होने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। बस की टक्कर के बाद लोग कई दूर जाकर गिरे। यह हादसा बस नंगल से आ रही थी, इस बीच अचानक बस का ब्रेक फेल हो गए और बस ने ई-रिक्शा और बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के वक्त बस की स्पीड काफी ज्यादा थी। कुछ लोग टक्कर के बाद बेहोश हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।