शादी के बाद खुद थार चलाकर ससुराल पहुंची दुल्हन, दूल्हे से बोली- बैठो; घर नहीं जाना? खूब वायरल हो रहा वीडियो

जागरण संवाददाता, लुधियाना। जिले में एक दुल्हन विदाई के बाद खुद थार चलाकर ससुराल पहुंची। उसने दूल्हे को भी बगल की सीट पर बैठा लिया। इसके बाद पूरी बारात दुल्हन वाली थार के पीछे-पीछे चलती रही। यह नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया। ससुराल पहुंचने के बाद दूल्हे के साथ उसका गृह प्रवेश हुआ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खास बात यह है कि विदाई का यह दृश्य इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने खूब कमेंट्स किए। सामने आए 25 सेकेंड के वीडियो में जैसे ही विदाई का समय आता है तो दुल्हन थार के पास जाकर खड़ी हो जाती है और दूल्हे को कहती है- बैठो, घर नहीं जाना। इसके बाद दूल्हा लहंगे को संभालते हुए दुल्हन को थार की ड्राइविंग सीट पर बैठाता है। साथ ही ड्राइविंग सीट के बगल में बैठ जाता है।