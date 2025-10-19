Language
    लुधियाना में बाइक सवारों ने प्रॉपर्टी कारोबारी के घर पर की फायरिंग, 5 करोड़ की मांगी रंगदारी

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 08:22 PM (IST)

    लुधियाना में एक प्रॉपर्टी डीलर के घर पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की और 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी। हमलावरों ने कौशल चौधरी ग्रुप का नाम लेकर धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कौशल चौधरी, जो गुरुग्राम जेल में बंद है, पर हत्या और जबरन वसूली जैसे कई आरोप हैं।

    लुधियाना में बाइक सवारों ने प्रॉपर्टी कारोबारी के घर पर की फायरिंग। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। बेगोआना गांव में रविवार देर रात बाइक सवार दो युवकों ने एक प्रापर्टी कारोबारी के घर के बाहर फायरिंग कर दी। हमलावरों ने 20 राउंड फायरिंग की। इससे बालकनी के शीशे टूट गए और कुछ गोलियां दीवारों पर लगीं।

    हमलावरों ने एक धमकी भरा नोट भी वहां फेंका जिसमें कौशल चौधरी ग्रुप का जिक्र था और पांच करोड़ रुपये की रंगदारी की मांगी गई है। पीड़ित नंद लाल (64) ने इसकी सूचना पुलिस को दी है।

    मौके पर पहुंची थाना सदर की टीम ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उसमें बाइक सवार दो हमलावर नजर आए हैं। पुलिस ने घटनास्थल से 15 गोलियों के खोल और एक कारतूस बरामद किया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जिन हथियारों से यह फायरिंग की गई है वे अत्याधुनिक हैं। प्रापर्टी कारोबारी नंद लाल अपने एक रिश्तेदार के साथ घर पर मौजूद थे, जबकि उनके परिवार के सदस्य राजस्थान स्थित अपने पैतृक गांव गए थे।

    नंद लाल ने बताया कि वह सेना से 2006 में नायब सूबेदार के पद से रिटायर्ड हुए थे। उसके बाद से वह प्रापर्टी का कारोबार कर रहे हैं। वह रविवार की रात को वह अपने घर में सो रहे थे। देर रात तीन बजे उन्होंने घर की बालकनी में लगे शीशे टूटने की आवाज सुनी। वह उठकर बाहर आए तो गेट के बाहर कांच ही कांच बिखरा था और दीवारों पर गोलियों के निशान थे।

    उन्होंने सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो पता चला कि बाइक पर दो शख्स लोहारा पुल की ओर से आते हैं और अंधाधुंध गोलीबारी करने के बाद गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कालेज की ओर फरार हो जाते है।

    उन्हें घर के गेट के पास हाथ से लिखी पर्ची मिली, जिस पर लिखा था कौशल चौधरी और पांच करोड़ रुपये। मराडो पुलिस चौकी के प्रभारी एएसआइ कपिल कुमार ने बताया कि हमलावरों ने गुरुग्राम में सक्रिय कौशल चौधरी का नाम लिया है।

    जांच की जा रही है कि हमलावरों का उक्त गिरोह से कोई सीधा संबंध है या फिर नाम का इस्तेमाल जांच को भटकाने के लिए किया गया था।

    कौन है कौशल चौधरी?

    बंबीहा गैंग से जुड़ा कौशल चौधरी मूल रूप से गुरुग्राम के नाहरापुर रूपा गांव का रहने वाला है। उसकी पत्नी मनीषा चौधरी, भी एक लेडी डान के नाम से प्रसिद्ध है। कौशल गुरुग्राम की जेल में बंद हैं, फिर भी माना जा रहा है कि वो सलाखों के पीछे से ही गिरोह संचालित कर रहा है। उसके खिलाफ हत्या और जबरन वसूली सहित 30 से ज्यादा आपराधिक मामले लंबित बताए जा रहे हैं।