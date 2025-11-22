Language
    लुधियाना में दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचला

    By Munish Sharma Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 11:20 PM (IST)

    लुधियाना के दोराहा में जीटी रोड पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार अमित कुमार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अमित कद्दो चौक से बीजा की ओर जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और फरार वाहन चालक की तलाश जारी है।

    लुधियाना में दर्दनाक हादसा। सांकेतिक फोटो

    संवाद सूत्र, दोराहा (लुधियाना)। दोराहा जीटी रोड के साथ स्थित सर्विस रोड पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक चालक को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की जान चली गई। पुलिस के अनुसार अमित कुमार निवासी दोराहा, कद्दो चौक से बीजा की ओर जा रहा था।

    वहां एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे पीछे से टक्कर मारी। टक्कर के बाद अमित सड़क पर गिर गया और वाहन चालक उसे कुचलते हुए फरार हो गया। एएसआइ हरजीत सिंह मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर खन्ना सिविल अस्पताल के लिए भेजा। एएसआइ हरजीत सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।