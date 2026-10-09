भारत में 15 अक्टूबर से महंगी होंगी आम आदमी की सवारी, हर साइकिल पर 160 रुपये तक बढ़ेंगे दाम

मुनीश शर्मा, लुधियाना। साइकिल निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से उद्योग पर लागत का दबाव बढ़ गया है। स्टील के दाम पिछले एक महीने में करीब 7,000 रुपये प्रति टन बढ़ने के साथ प्लास्टिक दाना, पेपर, तेल, पेंट, केमिकल और अन्य जरूरी कंपोनेंट्स की कीमतों में भी इजाफा हुआ है।

इससे साइकिल निर्माताओं की उत्पादन लागत प्रभावित हो रही है। ऐसे में बाजार की परिस्थितियों और अपनी लागत के आधार पर निर्माता साइकिल की कीमतों में करीब 160 रुपये प्रति साइकिल तक बढ़ोतरी 15 अक्टूबर से करेंगें। इस संबंध में जी 13 एसोसिएशन के सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में कच्चे माल की बढ़ती कीमतों से उद्योग के सामने आ रही चुनौतियों पर चर्चा की गई। कारोबारियों ने कहा कि इनपुट कॉस्ट में लगातार वृद्धि से उत्पादन की लागत और कारोबार का गणित प्रभावित हो रहा है। ऐसे में कंपनियों के लिए मौजूदा कीमतों पर साइकिल की आपूर्ति जारी रखना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है।