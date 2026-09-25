लुधियाना में तेज रफ्तार कार ने 5 गाड़ियों को मारी टक्कर, 15 फीट हवा में उछला बाइक सवार; CCTV में खौफनाक मंजर कैद

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना के बहादुरके रोड पर वीरवार शाम तेज रफ्तार टियागो ईवी कार ने एक के बाद एक पांच वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में पांच लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार उछलकर करीब 15 फीट हवा में चला गया और तीन गुलाटियां खाते हुए लगभग 30 फीट दूर सड़क पर जा गिरा। हादसे के बाद बाइक के पुर्जे भी कई मीटर दूर तक बिखर गए। पूरी घटना सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

सीसीटीवी फुटेज में सफेद रंग की टियागो ईवी कार तेज रफ्तार में आती दिखाई दे रही है। कार ने सबसे पहले साइकिल और बाइक सवार को टक्कर मारी। इसके बाद भी चालक ने कार नहीं रोकी। कार आगे बढ़ते हुए सामने से आ रहे दो ई-रिक्शा और एक एक्टिवा से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक ई-रिक्शा सड़क पर पूरी तरह पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने घायलों को संभाला और पुलिस को सूचना दी।

जतिंदर पाल सिंह के अनुसार, टक्कर के बाद कार चालक खुद वाहन से बाहर निकलने की स्थिति में नहीं था। उन्होंने चालक के नशे में होने की आशंका जताई है। हालांकि, चालक के नशे में होने की अभी पुष्टि नहीं हुई है। इसकी स्थिति पुलिस की मेडिकल जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।