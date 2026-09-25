बरनाला के थाने में युवक ने निगला जहर, पुलिस पर रिश्वत मांगने का आरोप; कार में आग की रिपोर्ट के लिए था परेशान
बरनाला के धनौला थाने में जोबनप्रीत सिंह ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। उसने कार में आग की रिपोर्ट की प्रति देने के बदले पुलिसकर्मी पर पैसे मांगने का आरोप लगाया।
HighLights
युवक ने बरनाला थाने में जहरीला पदार्थ निगला, हालत स्थिर।
पुलिस पर कार आग रिपोर्ट के लिए रिश्वत मांगने का आरोप।
जमीन विवाद में पटवारी पर भी लगाए गंभीर आरोप, जांच जारी।
डिजिटल डेस्क, बरनाला। कार में आग लगने की घटना की रिपोर्ट की प्रति लेने बरनाला धनौला थाने पहुंचे एक युवक ने गुरुवार को वहां जहरीला पदार्थ निगल लिया। युवक की पहचान भट्ठलां गांव निवासी जोबनप्रीत सिंह के रूप में हुई है। उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
जोबनप्रीत ने घटना से पहले बनाए गए एक वीडियो में पुलिस कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उसका कहना है कि करीब 17 दिन पहले उसकी कार में आग लग गई थी। बीमा का दावा लेने के लिए उसे पुलिस की ओर से दर्ज दैनिक डायरी रिपोर्ट की प्रति की जरूरत थी। इसके लिए वह कई बार धनौला थाने के चक्कर लगा रहा था।
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रिपोर्ट की प्रति के लिए पैसे मांगने का आरोप
वीडियो में जोबनप्रीत ने आरोप लगाया कि थाने के एक कर्मचारी ने रिपोर्ट की प्रति देने के बदले उससे पैसे मांगे। उसने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस कर्मचारी उस पर कार को खुद आग लगाने का संदेह जता रहा था। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, युवक ने अलग-अलग मौकों पर पांच से दस हजार रुपये मांगने का भी आरोप लगाया है। इन आरोपों की पुलिस जांच कर रही है।
जोबनप्रीत ने वीडियो में जमीन विवाद से जुड़े मामले में एक पटवारी पर भी आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि संगरूर जिले के बलियां गांव में जमीन से जुड़े विवाद को लेकर वह पहले से परेशान था। पुलिस ने इन आरोपों को भी जांच में शामिल किया है।
पुलिस ने बताया- रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी थी
पुलिस के अनुसार, जोबनप्रीत बुधवार को थाने आया था और उसकी कार में आग लगने से संबंधित दैनिक डायरी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी। उसे रिपोर्ट की प्रति लेने के लिए गुरुवार को बुलाया गया था। गुरुवार सुबह जब वह थाने पहुंचा तो थाना प्रभारी किसी वीडियो बैठक में व्यस्त थे और उन्होंने युवक को कुछ देर इंतजार करने के लिए कहा। इसके बाद उसने जहरीला पदार्थ निगल लिया। पुलिस का कहना है कि जमीन विवाद को लेकर भी युवक तनाव में था।
बरनाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहम्मद सरफराज आलम ने कहा कि युवक की ओर से वीडियो में पुलिस कर्मचारियों और एक पटवारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच में यदि किसी पुलिस कर्मचारी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी पुलिस ने युवक का बयान दर्ज होने और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही है।
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पंजाब में ऐसे दो अन्य मामले भी सामने आए
यह घटना ऐसे समय हुई है जब पंजाब में हाल में आत्महत्या के प्रयास और आत्महत्या से जुड़े दो अन्य मामले सामने आए हैं। 20 सितंबर को संगरूर के नामोल गांव के एक व्यक्ति ने जिला प्रशासनिक परिसर के बाहर जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या का प्रयास किया था। उसने गांव में नशे की बिक्री का वीडियो साझा करने के बाद स्थानीय सरपंच पर धमकाने का आरोप लगाया था।
वहीं, सात सितंबर को संगरूर में गुलजार सिंह की जहरीला पदार्थ निगलने से मौत हुई थी। उसके परिवार ने आरोप लगाया था कि नशे की बिक्री को लेकर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा से सवाल करने के बाद उसे परेशान किया गया और जातिसूचक टिप्पणियां की गईं। इन आरोपों की भी संबंधित स्तर पर जांच की बात सामने आई थी।
(इनपुट-PTI)
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