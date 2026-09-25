2027 पंजाब विधानसभा चुनावों में सांसद अमृतपाल को 2 सीटों से चुनाव लड़ाने की तैयारी, CM मान के सामने उतरेंगे!

राज्य ब्यूरो/संवाद सहयोगी, चंडीगढ/तरनतारन। असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह 2027 में पंजाब विधानसभा का चुनाव दो सीटों से लड़ेंगे। अकाली दल-वारिस पंजाब दे ने उनके दो विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। पार्टी के सीनियर नेता मनप्रीत अयाली ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अमृतपाल किन दो सीटों से चुनाव लड़ेंगे, इसका अंतिम फैसला पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमृतपाल दो सीटों से ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। पार्टी के भीतर जिन चार सीटों पर चर्चा चल रही है, उनमें धूरी, खडूर साहिब, तलवंडी साबो और रामपुरा फूल शामिल हैं। इनमें धूरी को लेकर खास चर्चा है। मनप्रीत अयाली के अनुसार अमृतपाल मुख्यमंत्री भगवंत मान के विधानसभा क्षेत्र धूरी से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। पार्टी सूत्रों के अनुसार अमृतपाल भी धूरी से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं।

धूरी से चुनाव लड़ने की स्थिति में मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ मुकाबला होने से अमृतपाल की चुनावी मुहिम को भी व्यापक चर्चा मिलने की संभावना रहेगी। पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरेगी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव अकाली दल-वारिस पंजाब दे के लिए पहला बड़ा चुनावी परीक्षा होगी। पार्टी ने अमृतपाल को पहले ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया हुआ है। हालांकि पार्टी ने अभी यह तय नहीं किया है कि कुल कितनी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। पार्टी की कोशिश शिरोमणि अकाली दल के पारंपरिक पंथक आधार में अपनी जगह बनाने की है।