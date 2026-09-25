जालंधर में पुरानी रंजिश का खूनी खेल, युवक को घेरकर किरपाणों से हमला; CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

जालंधर के गढ़ा में पुरानी रंजिश को लेकर युवकों ने मिंटू पर किरपाणों से हमला कर दिया। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने तीन आरोपित गिरफ्तार किए।