संगरूर के पीर बाबा जुड़वा शाह मेले में हादसा! गोलगप्पे खाते समय करंट लगने से 2 युवकों की गई जान, 5 गंभीर घायल

जागरण संवाददाता, सुनाम (संगरूर)। पंजाब के जिला संगरूर के अंतर्गत आते सुनाम शहर में चल रहे पीर बाबा जुड़वा शाह के वार्षिक मेले में एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया। मेले में लगी एक गोलगप्पे की स्टॉल के पास अचानक बिजली का करंट फैल गया, जिसकी चपेट में आकर दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं चार अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पीर बाबा जुड़वा शाह प्रबंधकीय कमेटी की ओर से हर साल की तरह इस बार भी मेले का भव्य आयोजन किया जा रहा था। मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। रात के समय लोग गोलगप्पे की स्टॉल के पास खड़े थे कि अचानक लोहे के ढांचे या तारों में बिजली का तेज करंट आ गया। देखते ही देखते करंट ने वहां खड़े कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी पीड़ितों को तुरंत सिविल अस्पताल सुनाम पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद दो युवकों को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीन घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक इलाज के बाद आगे के उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर कर दिया गया।

अमन अरोड़ा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस पूरे हादसे की उच्च स्तरीय और पूरी गंभीरता से जांच करवाई जाएगी। यदि जांच में किसी भी स्तर पर आयोजकों या किसी अन्य की लापरवाही सामने आती है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।