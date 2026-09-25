Punjab Weather 25th September: कहीं झमाझम तो कहीं सूखा! मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश की संभावना जताई
पंजाब में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम केंद्र चंडीगढ़ द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार, 25 से 28 सितंबर ...और पढ़ें
HighLights
पंजाब में मानसून की विदाई से पहले मौसम में बदलाव।
25 से 28 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना।
तापमान में गिरावट और उमस से राहत मिलने के आसार।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मानसून की विदाई से पहले मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। 90 प्रतिशत राज्य से मानसून वापस लौट चुका है। बीते चार दिनों से मानसून पंजाब-हिमाचल प्रदेश के सरहदी इलाकों पर अटका है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ द्वारा जारी ताजा आंकड़ों और मानचित्र के अनुसार, शुक्रवार (25 सितंबर) और उसके बाद आने वाले दिनों में राज्य के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।
हालांकि मौसम विभाग की ओर से किसी भारी बारिश का अलर्ट या चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन सामान्य वर्षा के कारण तापमान में गिरावट आने और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने के पूरे आसार हैं।्र
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अमृतसर में 14 मिमी बरसे बादल
पंजाब में बीते दिन औसतन अधिकतम तापमान में -0.6 डिग्री सेल्सियस की हल्की गिरावट दर्ज की गई है। राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान फरीदकोट में 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा चंडीगढ़ में 35.1 डिग्री, पटियाला में 34.0 डिग्री, लुधियाना में 34.2 डिग्री, और बठिंडा में 35.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
बारिश की बात करें तो अमृतसर में 14.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि बाकी अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क बना रहा।
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अधिकतर जिले आज रहेंगे शुष्क
25 सितंबर (शुक्रवार): शुक्रवार को राज्य के उत्तरी और उत्तरी-पूर्वी जिलों में बारिश की शुरुआत होने की संभावना है। पठानकोट, गुरदासपुर और होशियारपुर में छिटपुट जगहों 25% या उससे कम स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। राज्य के मध्य व दक्षिणी जिलों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है।
26 सितंबर (शनिवार): शनिवार को बारिश का दायरा थोड़ा बढ़ेगा। उत्तरी जिलों पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, अमृतसर, कपूरथला और जालंधर के अलावा नवांशहर तथा रूपनगर में 25% से 50% स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। वहीं फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, लुधियाना और तरनतारन के कुछ इलाकों में भी बूंदाबांदी की संभावना है।
27 सितंबर (रविवार): रविवार को भी मालवा और माझा के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर और रूपनगर में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, मोहाली और पटियाला के छिटपुट इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है।
28 सितंबर (सोमवार): सोमवार को भी मौसम का यही रुख कायम रहेगा। उत्तरी व पूर्वी पंजाब के जिलों में 25% से 50% इलाकों में वर्षा की संभावना बनी रहेगी। इसके साथ ही संगरूर, पटियाला, मोहाली, लुधियाना और जालंधर में भी हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी जिले जैसे फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा, फरीदकोट और मोगा में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा।
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