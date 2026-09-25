Punjab Weather 25th September: कहीं झमाझम तो कहीं सूखा! मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश की संभावना जताई

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मानसून की विदाई से पहले मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। 90 प्रतिशत राज्य से मानसून वापस लौट चुका है। बीते चार दिनों से मानसून पंजाब-हिमाचल प्रदेश के सरहदी इलाकों पर अटका है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ द्वारा जारी ताजा आंकड़ों और मानचित्र के अनुसार, शुक्रवार (25 सितंबर) और उसके बाद आने वाले दिनों में राज्य के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।

हालांकि मौसम विभाग की ओर से किसी भारी बारिश का अलर्ट या चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन सामान्य वर्षा के कारण तापमान में गिरावट आने और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने के पूरे आसार हैं।्र

26 सितंबर (शनिवार): शनिवार को बारिश का दायरा थोड़ा बढ़ेगा। उत्तरी जिलों पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, अमृतसर, कपूरथला और जालंधर के अलावा नवांशहर तथा रूपनगर में 25% से 50% स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। वहीं फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, लुधियाना और तरनतारन के कुछ इलाकों में भी बूंदाबांदी की संभावना है।

27 सितंबर (रविवार): रविवार को भी मालवा और माझा के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर और रूपनगर में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, मोहाली और पटियाला के छिटपुट इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है।