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Punjab Mandi Rates Today: मंडियों में अनाज-तिलहन के नए भाव जारी, सोना-चांदी की कीमतों में भी हुआ बदलाव

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Thu, 24 Sep 2026 06:13 PM (IST)

पंजाब की मंडियों में गेहूं, धान व दालों के नए भाव तय हुए, वहीं सराफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में नए आंकड़े दर्ज किए गए।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. पंजाब की मंडियों में अनाज, तिलहन के नए भाव जारी।

  2. सराफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में बदलाव दर्ज।

  3. खन्ना, लुधियाना, अमृतसर सहित कई मंडियों के भाव उपलब्ध।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों में अनाज, तिलहन, दालों और किराना वस्तुओं के नए बाजार भाव जारी कर दिए गए हैं। मंडी विशेषज्ञों के अनुसार, विभिन्न फसलों की आवक और मांग के चलते कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। सराफा में सोना-चांदी के दामों में भी काफी बदलाव देखने को मिला।

खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और संगरूर की मंडियों में गेहूं, चावल, मक्की और दलहन की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। वहीं, फाजिल्का और बठिंडा की मंडियों में नरमा-कपास, रुई और बिनौला खल के सौदों में भी सक्रियता दर्ज की गई है।

दूसरी ओर, सराफा बाजार में भी सोना और चांदी के ताजा भाव जारी किए गए हैं। 24 कैरेट सोने का भाव 1,50,500 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज किया गए। चांदी के बाजार में तेजाबी चांदी का भाव 2,36,000 रुपये तक पहुंच गए। 

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जानें पंजाब में मंडियों और सराफा के दाम

सराफा बाजार

वस्तु / किस्म दर (रुपये में)
सोना 24 कैरेट (प्रति दस ग्राम) ₹ 1,50,500
सोना स्टैंडर्ड (प्रति दस ग्राम) ₹ 1,55,700
आभूषण 22 कैरेट (प्रति दस ग्राम) ₹ 1,45,350
गिन्नी (प्रति नग) ₹ 1,18,300
चांदी तेजाबी ₹ 2,36,000
चांदी सिक्का ₹ 2,77,000
दस्तावेज़ में दी गई जानकारी के आधार पर पंजाब की दिसावरी मंडियों के भाव की तालिका नीचे दी गई है:

 

पंजाब मंडी भाव (24-09-2026)

 1. खन्ना मंडी
 
(दरें रुपये प्रति क्विंटल/अन्य निर्देशानुसार, GST अतिरिक्त)

 

वस्तु / सामग्री भाव (रुपये में)
राइसब्रान (खाद्य)
₹ 220 (प्रति प्वाइंट)
राइसब्रान (अखाद्य)
₹ 218
खल सरसों
₹ 3,500
DOC राइसब्रान बैच सफेद
₹ 2,000
DOC कंटीन्यूअस
₹ 2,000
सरसों (प्रति टन)
₹ 27,500
सूरजमुखी (प्रति टन)
₹ 28,000
गेहूं
₹ 2,870 - 2,880
आटा (50 किग्रा)
₹ 1,580 - 1,590
मैदा
₹ 1,680 - 1,690
चोकर (45 किग्रा)
₹ 1,180
चोकर (30 किग्रा)
₹ 750
सूजी (50 किग्रा)
₹ 1,710 - 1,715
मक्की बिहार
₹ 2,700 - 2,750

2. लुधियाना मंडी

 (दरें रुपये प्रति क्विंटल/अन्य निर्देशानुसार)

 

श्रेणी वस्तु / किस्म भाव (रुपये में)
दाल-दलहन राजमां चित्रा
₹ 10,350 - 12,900
  अरहर दाल
₹ 11,100 - 11,600
  उड़द साबुत
₹ 10,750 - 12,800
  उड़द धोया
₹ 11,750 - 13,000
  उड़द छिलका
₹ 10,900 - 12,300
  दाल मसूर
₹ 7,600 - 11,100
  चना दाल
₹ 7,850 - 8,300
  एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा)
₹ 3,300
  काबली चना
₹ 7,450 - 12,300
  मूंग साबुत
₹ 8,750 - 9,900
  मूंग धोया
₹ 9,350 - 11,500
चावल DB सेला
₹ 9,400 - 9,500
  शरबती स्टीम
₹ 7,400 - 7,500
  चावल 1121 सेला
₹ 10,000 - 10,200
तेल एवं खल बिनौला तेल
₹ 15,400
  चावल तेल
₹ 13,400
  सरसों तेल
₹ 17,000 - 17,100
  खल सरसों
₹ 3,600 - 3,650
  खल बिनौला
₹ 4,200 - 4,300
  DOC मूंगफली
₹ 36,500
किराना जीरा
₹ 23,100 - 26,500
  धनिया
₹ 16,800 - 19,600
  हल्दी
₹ 19,600 - 23,500
  केसर प्रति ग्राम (कश्मीरी)
₹ 275 - 280

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3. अमृतसर मंडी

(दरें रुपये प्रति क्विंटल)

 

श्रेणी वस्तु / किस्म भाव (रुपये में)
चावल बासमती (1121 नं.) स्टीम
₹ 11,000 - 11,200
  बासमती (1121 नं.) सेला
₹ 10,000 - 10,100
  शरबती सेला
₹ 6,600 - 6,700
  शरबती स्टीम
₹ 7,500 - 7,600
  चावल (1509) नया सेला
₹ 8,000 - 8,200
  PR-11 चावल
₹ 5,800 - 5,900
धान शरबती धान
₹ 3,500 - 3,550
  बासमती 1121 धान
₹ 5,600 - 5,700
  धान (1509) नया
₹ 4,000 - 4,300
चना व दलहन देशी चना
₹ 7,700 - 7,800
  चना दाल
₹ 8,200 - 8,400
गुड़ व चीनी गुड़ देशी (पंजाब)
₹ 5,800 - 5,850
  शक्कर देशी
₹ 5,750 - 5,800
  बूरा खांड
₹ 5,750 - 5,800

4. फाजिल्का मंडी

(GST अतिरिक्त)

 

वस्तु / किस्म इकाई भाव (रुपये में)
धान (1509) नया प्रति क्विंटल
₹ 3,950 - 4,150
धान मोटा प्रति क्विंटल
₹ 2,200 - 2,300
चावल कच्चा (IR-8) प्रति क्विंटल
₹ 3,800 - 3,850
चावल सेला (IR-8) प्रति क्विंटल
₹ 3,900 - 3,950
चावल कच्चा (PR-11) प्रति क्विंटल
₹ 5,300 - 5,400
सेला (PR-11) प्रति क्विंटल
₹ 5,000 - 5,100
धान (1121) प्रति क्विंटल
₹ 5,400 - 5,500
सेला (1121) चावल प्रति क्विंटल
₹ 9,800 - 10,000
गेहूं प्रति क्विंटल
₹ 2,840 - 2,850
सरसों प्रति क्विंटल
₹ 7,900 - 8,000
रुई (J-34) प्रति मन
₹ 6,800 - 6,850
कपास देशी प्रति मन
₹ 7,200 - 7,300
कपास नरमा प्रति क्विंटल
₹ 8,150 - 8,200
बिनौला खल (टैक्सपेड) प्रति क्विंटल
₹ 4,000 - 4,050
J-34 (चिलकी) प्रति क्विंटल
₹ 4,400 - 4,500

5. संगरूर मंडी

 
श्रेणी वस्तु / किस्म भाव (रुपये में)
अनाज व उत्पाद गेहूं
₹ 2,920 - 2,930 (प्रति क्विं.)
  आटा (50 किग्रा)
₹ 1,640 - 1,650
  मैदा (50 किग्रा)
₹ 1,750 - 1,760
  सूजी (50 किग्रा)
₹ 1,810 - 1,815
चावल चावल 1121 सेला
₹ 9,800 - 9,900 (प्रति क्विं.)
  चावल 1121 स्टीम
₹ 10,700 - 11,000 (प्रति क्विं.)
  शरबती चावल सेला
₹ 6,600 - 6,700 (प्रति क्विं.)
  शरबती चावल स्टीम
₹ 7,600 - 7,700 (प्रति क्विं.)
  चावल परमल कच्चा
₹ 4,000 - 4,100 (प्रति क्विं.)
  चावल परमल सेला
₹ 3,900 - 4,000 (प्रति क्विं.)
दालें देशी चना छना
₹ 8,300 - 8,500 (प्रति क्विं.)
  दाल चना
₹ 8,400 - 8,600 (प्रति क्विं.)
  उड़द छिलका
₹ 11,000 - 13,200 (प्रति क्विं.)
  राजमां चित्रा देशी
₹ 11,900 - 12,100 (प्रति क्विं.)
  राजमां चित्रा चाईना
₹ 12,400 - 13,100 (प्रति क्विं.)
  काबली चना
₹ 7,950 - 12,350 (प्रति क्विं.)
किराना जीरा
₹ 23,900 - 27,000 (प्रति क्विं.)
  धनिया
₹ 16,700 - 19,500 (प्रति क्विं.)
  लालमिर्च गुंटूर (341 नं.)
₹ 18,500 - 21,500 (प्रति क्विं.)
  लालमिर्च तेजा
₹ 27,000 - 29,500 (प्रति क्विं.)
  हल्दी इरोड़ गांठ
₹ 19,000 - 19,200 (प्रति क्विं.)
  हल्दी निजामाबाद फली
₹ 22,200 - 22,600 (प्रति क्विं.)
मेवा (ड्राई फ्रूट्स) काजू (320 नं.)
₹ 1,060 - 1,070 (प्रति किलो)
  काजू (210 नं.)
₹ 1,150 - 1,160 (प्रति किलो)
  काजू (240 नं.)
₹ 1,120 - 1,130 (प्रति किलो)
  काजू (180 नं.)
₹ 1,190 - 1,200 (प्रति किलो)
  काजू दो टुकड़ा
₹ 910 - 920 (प्रति किलो)
  काजू चार टुकड़ा
₹ 850 - 860 (प्रति किलो)
  काजू आठ टुकड़ा
₹ 810 - 820 (प्रति किलो)
  गोला
₹ 38,000 - 45,000 (प्रति क्विं.)

6. जालंधर मंडी

 
श्रेणी वस्तु / किस्म भाव (रुपये में)
अनाज व दालें गेहूं दड़ा
₹ 2,900 - 2,910 (प्रति क्विं.)
  चावल परमल कच्चा
₹ 3,950 - 4,000 (प्रति क्विं.)
  चावल परमल सेला
₹ 3,800 - 3,900 (प्रति क्विं.)
  मक्की बिहार
₹ 2,650 - 2,675 (प्रति क्विं.)
  मक्की यूपी
₹ 2,540 - 2,550 (प्रति क्विं.)
  दाल उड़द छिलका
₹ 11,200 - 12,800 (प्रति क्विं.)
  चना देशी छना
₹ 8,200 - 8,400 (प्रति क्विं.)
  दाल चना
₹ 8,400 - 8,700 (प्रति क्विं.)
  काबली चना
₹ 8,200 - 12,200 (प्रति क्विं.)
  राजमां चित्रा पुणे
₹ 10,300 - 12,300 (प्रति क्विं.)
  राजमां चित्रा चीन
₹ 12,500 - 13,200 (प्रति क्विं.)
  राजमां शर्मिली
₹ 8,000 - 8,100 (प्रति क्विं.)
किराना जीरा
₹ 24,700 - 27,700 (प्रति क्विं.)
  धनिया
₹ 17,000 - 21,000 (प्रति क्विं.)
  लालमिर्च गुंटूर (334 नं.)
₹ 17,500 - 18,500 (प्रति क्विं.)
  लालमिर्च तेजा
₹ 26,000 - 29,800 (प्रति क्विं.)
  हल्दी इरोड गट्ठा
₹ 19,200 - 19,300 (प्रति क्विं.)
  हल्दी निजामाबाद
₹ 22,000 - 24,700 (प्रति क्विं.)
मेवा काजू (320 नं.)
₹ 1,000 - 1,020 (प्रति किलो)
  काजू (210 नं.)
₹ 1,060 - 1,090 (प्रति किलो)
  काजू (240 नं.)
₹ 1,030 - 1,040 (प्रति किलो)
  काजू (180 नं.)
₹ 1,150 - 1,160 (प्रति किलो)
  मखाना
₹ 825 - 1,350 (प्रति किलो)
  गोला
₹ 38,000 - 47,500 (प्रति क्विं.)

7. बठिंडा मंडी

 
वस्तु / किस्म इकाई भाव (रुपये में)
रुई जे-34 पंजाब प्रति मन
₹ 6,700 - 6,750
रुई जे-34 हरियाणा प्रति मन
₹ 6,700 - 6,725
रुई जे-34 राजस्थान प्रति मन
₹ 6,700 - 6,750
बिनौला प्रति क्विंटल
₹ 4,800 - 4,900
नरमा कपास नई प्रति क्विंटल
₹ 8,400 - 8,700
बिनौला खल प्रति क्विंटल
₹ 4,000 - 4,050
सरसों खल प्रति क्विंटल
₹ 3,400 - 3,450
गेहूं चोकर (29 किलो) प्रति बोरी
₹ 650
गेहूं चोकर (50 किलो) प्रति बोरी
₹ 1,200

8. मानसा मंडी

(GST अतिरिक्त)

 

श्रेणी वस्तु / किस्म भाव (रुपये में)
दलहन मूंग साबुत
₹ 7,500 - 8,800
  मूंग छिलका
₹ 9,600 - 11,500
  मूंग धोया
₹ 8,600 - 11,900
  चना काला (MP)
₹ 7,675 - 7,875
  चना दाल
₹ 7,850 - 7,950
  मसरी (मलका)
₹ 7,200 - 7,400
  उड़द दाल (दिल्ली)
₹ 10,900 - 11,600
  उड़द दाल
₹ 11,700 - 12,500
  उड़द धोया
₹ 9,900 - 10,500
  काबली चना (एंग्लो)
₹ 6,900 - 10,500
  काबली चना (ललितपुर)
₹ 6,700 - 6,800
  काबली चना (डबरा)
₹ 8,000 - 8,300
  काबली चना (मैक्सिको)
₹ 9,800 - 10,300
  राजमां शर्मिली
₹ 10,000 - 10,500
  अरहर दाल
₹ 12,000 - 13,200
मीठा व कपास गुड़ पेड़ी
₹ 5,000 - 5,100
  चीनी M-30
₹ 4,725 - 4,875
  चीनी L-30
₹ 4,825 - 4,875
  कपास जे-34 नरमा
₹ 8,000 - 8,700
  रुई
₹ 5,000 - 5,200

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