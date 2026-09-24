Punjab Mandi Rates Today: मंडियों में अनाज-तिलहन के नए भाव जारी, सोना-चांदी की कीमतों में भी हुआ बदलाव

अनाज व उत्पाद गेहूं ₹ 2,920 - 2,930 (प्रति क्विं.)

आटा (50 किग्रा) ₹ 1,640 - 1,650

मैदा (50 किग्रा) ₹ 1,750 - 1,760

सूजी (50 किग्रा) ₹ 1,810 - 1,815

चावल चावल 1121 सेला ₹ 9,800 - 9,900 (प्रति क्विं.)

चावल 1121 स्टीम ₹ 10,700 - 11,000 (प्रति क्विं.)

शरबती चावल सेला ₹ 6,600 - 6,700 (प्रति क्विं.)

शरबती चावल स्टीम ₹ 7,600 - 7,700 (प्रति क्विं.)

चावल परमल कच्चा ₹ 4,000 - 4,100 (प्रति क्विं.)

चावल परमल सेला ₹ 3,900 - 4,000 (प्रति क्विं.)

दालें देशी चना छना ₹ 8,300 - 8,500 (प्रति क्विं.)

दाल चना ₹ 8,400 - 8,600 (प्रति क्विं.)

उड़द छिलका ₹ 11,000 - 13,200 (प्रति क्विं.)

राजमां चित्रा देशी ₹ 11,900 - 12,100 (प्रति क्विं.)

राजमां चित्रा चाईना ₹ 12,400 - 13,100 (प्रति क्विं.)

काबली चना ₹ 7,950 - 12,350 (प्रति क्विं.)

किराना जीरा ₹ 23,900 - 27,000 (प्रति क्विं.)

धनिया ₹ 16,700 - 19,500 (प्रति क्विं.)

लालमिर्च गुंटूर (341 नं.) ₹ 18,500 - 21,500 (प्रति क्विं.)

लालमिर्च तेजा ₹ 27,000 - 29,500 (प्रति क्विं.)

हल्दी इरोड़ गांठ ₹ 19,000 - 19,200 (प्रति क्विं.)

हल्दी निजामाबाद फली ₹ 22,200 - 22,600 (प्रति क्विं.)

मेवा (ड्राई फ्रूट्स) काजू (320 नं.) ₹ 1,060 - 1,070 (प्रति किलो)

काजू (210 नं.) ₹ 1,150 - 1,160 (प्रति किलो)

काजू (240 नं.) ₹ 1,120 - 1,130 (प्रति किलो)

काजू (180 नं.) ₹ 1,190 - 1,200 (प्रति किलो)

काजू दो टुकड़ा ₹ 910 - 920 (प्रति किलो)

काजू चार टुकड़ा ₹ 850 - 860 (प्रति किलो)

काजू आठ टुकड़ा ₹ 810 - 820 (प्रति किलो)