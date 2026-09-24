ED कार्रवाई पर AAP का केंद्र पर हमला, मनीष सिसोदिया बोले- चार लाख अफसर भेज दो, पंजाब नहीं झुकेगा

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में ईडी की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही भाजपा ईडी की रेड करवाने लगती है। पंजाब को दबाने के लिए चार लाख ईडी के अधिकारी भी भेज दिए जाएं तो पंजाबी डरने वाले नहीं हैं।

सिसोदिया ने आरोप लगाया कि भाजपा की नीयत पंजाब पर कब्जा करने की है और इसी उद्देश्य से ईडी को पंजाब भेजा गया है। उन्होंने कहा कि ईडी पंजाब में रेड करके कुछ नहीं पा सकेगी। सिसोदिया ने पंजाब में कट्टर ईमानदारी वाली सरकार चलने का दावा करते हुए कहा कि यहां ईडी को भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी के अधिकारी लोगों के घरों के ताले तोड़कर अंदर जा रहे हैं।

कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने भी ईडी कार्रवाई को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के उनके विदेश भागने के बयान पर मुंडियां ने पलटवार करते हुए कहा कि वह अमेरिका नहीं गए हैं। उन्होंने कहा कि बिट्टू ने तो उनके और उनके भतीजे की अमेरिका जाने की टिकट तक बुक कर दी।