ED कार्रवाई पर AAP का केंद्र पर हमला, मनीष सिसोदिया बोले- चार लाख अफसर भेज दो, पंजाब नहीं झुकेगा
ईडी की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी नेताओं ने केंद्र और भाजपा पर निशाना साधा। सिसोदिया, मुंडियां, बैंस और शैरी कलसी ने दबाव बनाने के आरोप लगाए।
HighLights
ईडी कार्रवाई को AAP ने केंद्र का राजनीतिक हथियार बताया।
मनीष सिसोदिया बोले, पंजाब को दबाने की कोशिश सफल नहीं होगी।
आप नेताओं ने ईडी की रेड को भाजपा की साजिश कहा।
रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में ईडी की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही भाजपा ईडी की रेड करवाने लगती है। पंजाब को दबाने के लिए चार लाख ईडी के अधिकारी भी भेज दिए जाएं तो पंजाबी डरने वाले नहीं हैं।
सिसोदिया ने आरोप लगाया कि भाजपा की नीयत पंजाब पर कब्जा करने की है और इसी उद्देश्य से ईडी को पंजाब भेजा गया है। उन्होंने कहा कि ईडी पंजाब में रेड करके कुछ नहीं पा सकेगी। सिसोदिया ने पंजाब में कट्टर ईमानदारी वाली सरकार चलने का दावा करते हुए कहा कि यहां ईडी को भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी के अधिकारी लोगों के घरों के ताले तोड़कर अंदर जा रहे हैं।
कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने भी ईडी कार्रवाई को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के उनके विदेश भागने के बयान पर मुंडियां ने पलटवार करते हुए कहा कि वह अमेरिका नहीं गए हैं। उन्होंने कहा कि बिट्टू ने तो उनके और उनके भतीजे की अमेरिका जाने की टिकट तक बुक कर दी।
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ईडी की कार्रवाई पर मुंडियां भड़के
मुंडियां ने आरोप लगाया कि ईडी ने उनके भतीजे गुरप्रीत सिंह उर्फ प्रिंस के साहनेवाल स्थित घर पर तलाशी के दौरान परिवार को घंटों परेशान किया। उनके मुताबिक, प्रिंस की मां, पत्नी, सालेहार और तीन साल की बेटी घर में मौजूद थे। कार्रवाई रात करीब तीन बजे तक चली।
उन्होंने दावा किया कि प्रिंस की पत्नी को करीब साढ़े चार घंटे खड़ा रखा गया और परिवार से मंत्री के साथ संबंध तथा वेतन को लेकर सवाल किए गए। मुंडियां ने कहा कि वह कार्रवाई से डरकर पार्टी छोड़ने वाले नहीं हैं।
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सीएम के कामों को रोकने का हो रहा प्रयास
कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के कामों को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पंजाबी दबने वाले नहीं हैं। वहीं आप के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अमनशेर सिंह शैरी कलसी ने कहा कि भाजपा की नशा मुक्ति रैली विफल हो रही है और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर पंजाब और पंजाबियों को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह कोशिश सफल नहीं होगी।
ईडी ने गमाडा से जुड़ी मनी लांड्रिंग जांच में दिल्ली, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला और लुधियाना समेत कई स्थानों पर सर्च और सर्वे किए हैं। कार्रवाई तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स और उससे जुड़ी कंपनियों समेत कई परिसरों में हुई है।
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