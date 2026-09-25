जालंधर में कार सवार युवकों ने शराब के नशे में की हवाई फायरिंग, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने दो को दबोचा

जागरा संवाददाता, जालंधर। जालंधर के कादियां रोड पर कार में सवार होकर शराब के नशे में हवाई फायरिंग करने के मामले में थाना डिवीजन नंबर पांच की पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान बस्ती दानिशमंदा निवासी दीपू और उसके साथी के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से लाइसेंसी हथियार भी जब्त कर लिया है। फायरिंग का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू की।

पुलिस के अनुसार, प्रसारित वीडियो में कार में बैठे कुछ युवक हथियार से गोलियां चलाते दिखाई दे रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। जांच के दौरान दोनों युवकों की पहचान की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

इसके अलावा पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि घटना के समय कार में कितने लोग मौजूद थे और फायरिंग किस स्थान पर और किन परिस्थितियों में की गई। पुलिस वीडियो में दिखाई दे रहे घटनाक्रम के आधार पर अन्य तथ्यों की भी जांच कर रही है।