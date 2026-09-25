घर से निकलने से पहले चेक कर लें ट्रेनों की लिस्ट, 27 सितंबर तक पंजाब से चलने वाली 69 गाड़ियां हैं प्रभावित

जागरण संवाददाता, जालंधर। अगर आप अगले दो-तीन दिनों में ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं या किसी सफर पर निकलने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लें, क्योंकि आपकी ट्रेन रद, डायवर्ट या लेट हो सकती है। रेलवे प्रशासन द्वारा साहनेवाल-अमृतसर रेल सेक्शन में लूप लाइन के निर्माण कार्य को लेकर तीन दिनों का मेगा ब्लॉक लिया गया है।

इस वजह से 25 सितंबर से 27 सितंबर तक कुल 69 रेल गाड़ियों का आवागमन प्रभावित रहेगा। रेलवे अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, इसलिए यह निर्णय लिया गया है।

प्रभावित होने वाली 69 गाड़ियों में से 21 ट्रेनों को पूरी तरह से रद कर दिया गया है। इनमें जालंधर रेल मार्ग से होकर गुजरने वाली 11 प्रमुख ट्रेनें भी शामिल हैं। इसके अलावा 21 अन्य रेल गाड़ियों को रास्ते में अलग-अलग स्टेशनों पर 20 मिनट से लेकर 90 मिनट तक रोक-रोककर चलाया जाएगा।

बीच रास्ते में समाप्त होंगी ये गाड़ियां

कई गाड़ियों के रूट को छोटा किया गया है-

शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस (12497) को 26 और 27 सितंबर को अमृतसर के बजाय पहले ही रोक दिया जाएगा।

लुधियाना-छेहर्टा पैसेंजर (64551) को 25 सितंबर को जंडियाला तक और 26 व 27 सितंबर को टांगरा तक ही चलाया जाएगा।

श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा एक्सप्रेस (26406) को 27 सितंबर को वेरका स्टेशन तक ही सीमित रखा जाएगा।

इन ट्रेनों का बदला गया मार्ग

पठानकोट-दिल्ली एक्सप्रेस (22430-29) को 26 और 27 सितंबर को पठानकोट, मुकेरिया, जालंधर कैंट और लुधियाना के रास्ते चलाया जाएगा।

भगत की कोठी-जम्मुतवी एक्सप्रेस (14803) को 25 और 26 सितंबर को जालंधर सिटी, मुकेरिया और पठानकोट रूट से होकर भेजा जाएगा।

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे हेल्पलाइन या आधिकारिक ऐप पर अपनी ट्रेन की अद्यतन स्थिति अवश्य जांच लें।