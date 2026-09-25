अमृतसर-कोलकाता के बीच फिर शुरू हो रही डायरेक्ट फ्लाइट, इंडिगो ने नया शेड्यूल किया जारी
इंडिगो एक अक्टूबर से अमृतसर-कोलकाता सीधी उड़ान फिर शुरू करेगी। सप्ताह में तीन दिन सेवा मिलेगी और कोलकाता के रास्ते गुवाहाटी तक कनेक्टिविटी भी उपलब्ध होगी।
HighLights
इंडिगो 1 अक्टूबर से अमृतसर-कोलकाता सीधी उड़ान शुरू करेगा।
यह सेवा सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को चलेगी।
यात्रियों को पूर्वोत्तर राज्यों और धार्मिक पर्यटन में लाभ मिलेगा।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब और पश्चिम बंगाल के बीच हवाई संपर्क एक बार फिर मजबूत होने जा रहा है। इंडिगो एयरलाइन एक अक्टूबर से श्री गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अमृतसर से कोलकाता के लिए सीधी उड़ान सेवा फिर शुरू करने जा रही है। यह उड़ान सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी। इससे अमृतसर और कोलकाता के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी।
इस सेवा के दोबारा शुरू होने से पंजाब से पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों की ओर जाने वाले यात्रियों को भी फायदा होगा। कोलकाता के रास्ते गुवाहाटी के लिए एक ही उड़ान संख्या के तहत आगे की कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इससे यात्रियों को अलग-अलग उड़ानों की व्यवस्था करने की जरूरत कम होगी और पूर्वोत्तर की यात्रा का समय भी बच सकता है।
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तीन दिन मिलेगी सीधी हवाई सेवा
अमृतसर से कोलकाता के बीच सीधी उड़ान सप्ताह में तीन दिन संचालित होगी। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को यात्री बिना किसी बीच के पड़ाव के कोलकाता पहुंच सकेंगे। इस मार्ग के दोबारा शुरू होने से लंबे समय से सीधी हवाई सेवा की मांग कर रहे यात्रियों को राहत मिलेगी।
स्थानीय विमानन क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भी उड़ान सेवा बहाल होने का स्वागत किया है। फ्लाई अमृतसर पहल से जुड़े समीप सिंह गुमटाला ने कहा कि इस सेवा से पश्चिम बंगाल और असम में रहने वाले पंजाबी और सिख समुदायों को विशेष लाभ मिलेगा।
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अमृतसर - कोलकाता (इंडिगो फ्लाइट शेड्यूल)
|प्रस्थान (From)
|आगमन (To)
|प्रस्थान समय
|आगमन समय
|संचालन के दिन
|सेवा का प्रकार
|अमृतसर
|कोलकाता
|01:05 PM
|03:35 PM
|मंगलवार, गुरुवार, शनिवार
|सीधी (डायरेक्ट)
|कोलकाता
|अमृतसर
|09:50 AM
|12:30 PM
|मंगलवार, गुरुवार, शनिवार
|सीधी (डायरेक्ट)
श्री हरिमंदिर साहिब आने वालों को भी फायदा
नई उड़ान सेवा से धार्मिक यात्राओं को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल और असम से श्री हरिमंदिर साहिब आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अमृतसर तक पहुंचना आसान होगा। इसके अलावा पर्यटकों, विद्यार्थियों और कारोबारियों को भी इस सीधी हवाई सेवा का लाभ मिलेगा।
कोलकाता के रास्ते गुवाहाटी तक मिलने वाली कनेक्टिविटी पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा करने वाले लोगों के लिए भी उपयोगी होगी। इससे अमृतसर से असम और आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए यात्रियों को यात्रा की अलग-अलग कड़ियां जोड़ने की जरूरत कम होगी।