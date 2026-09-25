अमृतसर-कोलकाता के बीच फिर शुरू हो रही डायरेक्ट फ्लाइट, इंडिगो ने नया शेड्यूल किया जारी

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब और पश्चिम बंगाल के बीच हवाई संपर्क एक बार फिर मजबूत होने जा रहा है। इंडिगो एयरलाइन एक अक्टूबर से श्री गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अमृतसर से कोलकाता के लिए सीधी उड़ान सेवा फिर शुरू करने जा रही है। यह उड़ान सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी। इससे अमृतसर और कोलकाता के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

इस सेवा के दोबारा शुरू होने से पंजाब से पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों की ओर जाने वाले यात्रियों को भी फायदा होगा। कोलकाता के रास्ते गुवाहाटी के लिए एक ही उड़ान संख्या के तहत आगे की कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इससे यात्रियों को अलग-अलग उड़ानों की व्यवस्था करने की जरूरत कम होगी और पूर्वोत्तर की यात्रा का समय भी बच सकता है।

स्थानीय विमानन क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भी उड़ान सेवा बहाल होने का स्वागत किया है। फ्लाई अमृतसर पहल से जुड़े समीप सिंह गुमटाला ने कहा कि इस सेवा से पश्चिम बंगाल और असम में रहने वाले पंजाबी और सिख समुदायों को विशेष लाभ मिलेगा।