नवरात्र के लिए रेलवे की तैयारी, वैष्णो देवी जाने वाली स्पेशल ट्रेन लगाएगी 14 फेरे; राजधानी में जुड़ेंगे अतिरिक्त कोच

जागरण संवाददाता, जम्मू। नवरात्र और दिवाली के दौरान श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जम्मू-कटड़ा आने वाले श्रद्धालुओं और अन्य रेल यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने विशेष प्रबंध किए हैं।

रेलवे ने नई दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा स्पेशल ट्रेन के फेरों में विस्तार करने के साथ जम्मू तवी-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है।

कटड़ा स्पेशल 14 फेरे लगाएगी

इससे त्योहारी सीजन में यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। इसमें कटड़ा स्पेशल 14 फेरे लगाएगी। रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 04081 नई दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा स्पेशल 12 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक 14 फेरे लगाएगी।