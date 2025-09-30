लुधियाना में ऑटो गैंग का पर्दाफाश, सवारियों से चोरी के आरोप में तीन गिरफ्तार
लुधियाना में थाना डिवीजन नंबर 4 की पुलिस ने ऑटो सवारियों से पैसे चुराने वाले एक गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 43 हजार रुपये और ऑटो बरामद हुआ है। पुलिस ने शिकायत मिलने पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार किया जिन्होंने चोरी के पैसों से नशा करने की बात कबूली।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। थाना डिवीजन नंबर 4 पुलिस ने सवारियों के पैसे चुराने वाले आटो गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से 43 हजार की नकदी और आटो बरामद हुआ है।
आरोपितों की पहचान रवि कुमार, उपकार सिंह और अशोक कुमार के रूप में हुई है। एडीसीपी-1 समीर वर्मा और थाना प्रभारी इंस्पेक्टर गगनप्रीत सिंह ने बताया कि 18 सितंबर को अश्वनी कुमार की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
शिकायत में बताया था कि आटो में उनकी जेब से एक लाख रुपये चोरी हुए हैं। 19 सितंबर को आरोपित रवि कुमार को पकड़कर पांच हजार रुपये बरामद किए। पूछताछ में रवि ने उपकार और अशोक के बारे में जानकारी दी।
25 सितंबर को पुलिस ने उन्हें पकड़कर 38 हजार की नकदी और वारदात में इस्तेमाल किया गया आटो बरामद किया। प्राथमिक जांच में आरोपितों ने बताया कि वे चोरी के पैसे से नशे का सेवन करते थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।