लुधियाना में ऑटो गैंग का पर्दाफाश, सवारियों से चोरी के आरोप में तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, लुधियाना। थाना डिवीजन नंबर 4 पुलिस ने सवारियों के पैसे चुराने वाले आटो गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से 43 हजार की नकदी और आटो बरामद हुआ है।

आरोपितों की पहचान रवि कुमार, उपकार सिंह और अशोक कुमार के रूप में हुई है। एडीसीपी-1 समीर वर्मा और थाना प्रभारी इंस्पेक्टर गगनप्रीत सिंह ने बताया कि 18 सितंबर को अश्वनी कुमार की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।