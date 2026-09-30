कनाडा के टॉप डिप्लोमैट बने लुधियाना के अंगद ढिल्लों, UAE में संभाली नए राजदूत की कमान

जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब की मिट्‌टी में पले-बढ़े प्रवासी भारतीय अंगद सिंह ढिल्लों ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के मंच पर एक नया इतिहास रच दिया है। पंजाब के लुधियाना जिले के गांव घुंगराणा के मूल निवासी 35 वर्षीय अंगद सिंह ढिल्लों को कनाडा सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है।

यह पहला ऐतिहासिक अवसर है जब किसी सिख को यूएई में कनाडा के इस शीर्ष कूटनीतिक पद पर तैनात किया गया है। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने उनकी इस नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा की है। वे पूर्व राजदूत राधा कृष्ण पांडेय की जगह लेंगे। अंगद ढिल्लों को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की खबर मिलते ही उनके पैतृक गांव घुंगराणा में जश्न का माहौल है।

ग्रामीणों का कहना है कि उनकी इस उपलब्धि से पूरे पंजाब और देश का सिर ऊंचा हुआ है। अंगद के परिवार की जड़ें पंजाब से बेहद गहराई से जुड़ी हुई हैं। उनके परदादा गुरनाम सिंह वर्ष 1930 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य रहे थे, जबकि उनके दादा जगतजीत सिंह अपने जमाने के जाने-माने किसान नेता रहे हैं।