CM मान से मुलाकात करना पड़ा भारी, अकाल तख्त ने SGPC के दो सदस्यों को थमाया नोटिस, बैठकों पर भी लगाई रोक

जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों के उल्लंघन के आरोप में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के दो वरिष्ठ सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। श्री अकाल तख्त साहिब सचिवालय की ओर से सदस्य मिट्ठू सिंह कानेके और जसवंत सिंह पुड़ैण से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

दोनों सदस्यों पर आरोप है कि उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से मुलाकात की। सचिवालय के पत्र में इसे श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से जारी आदेशों के विपरीत बताया गया है। दोनों सदस्यों को नोटिस मिलने के बाद निर्धारित समय में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपना लिखित स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं।

यह कार्रवाई श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज के आदेश पर किए जाने की बात कही गई है। सचिवालय की ओर से जारी पत्र में संबंधित आदेश और उसके पालन से जुड़े निर्देशों का हवाला दिया गया है।

बैठकों में शामिल होने पर रोक नोटिस के साथ दोनों सदस्यों पर अंतरिम अनुशासनात्मक रोक भी लगाई गई है। जब तक दोनों सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण नहीं देते और श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से इस मामले में अंतिम फैसला नहीं किया जाता, तब तक उन्हें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बैठकों या किसी भी तरह की एकत्रता में शामिल होने से रोक दिया गया है।

इसका अर्थ है कि स्पष्टीकरण और अंतिम निर्णय तक दोनों सदस्य कमेटी की बैठकों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। आगे की कार्रवाई उनके जवाब और श्री अकाल तख्त साहिब के निर्णय के आधार पर तय होगी। मुलाकात को लेकर उठे सवाल सचिवालय के नोटिस में कहा गया है कि पांच सिंह साहिबान की ओर से जारी आदेश के तहत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को लेकर पंथक स्तर पर निर्णय किया गया था। इसी संदर्भ में दोनों सदस्यों की मुख्यमंत्री से मुलाकात को आदेशों के उल्लंघन के रूप में देखा गया है।