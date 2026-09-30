पंजाब के स्कूलों का समय बदला, 1 अक्टूबर से 8:30 बजे होगी प्रार्थना सभा; 8 पीरियड्स का शेड्यूल भी जारी

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में मौसम में बदलाव को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक कार्यालय की ओर से जारी नई समय-सारिणी के अनुसार 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक स्कूल सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2:50 बजे तक संचालित होंगे। नए समय के तहत स्कूलों में कुल आठ पीरियड होंगे।

विभाग की ओर से जारी समय-सारिणी के अनुसार यह व्यवस्था अक्टूबर महीने के लिए लागू की गई है। इसके बाद मौसम की स्थिति के अनुसार स्कूलों के समय को लेकर विभाग की ओर से आगे निर्णय लिया जा सकता है।