पंजाब के स्कूलों का समय बदला, 1 अक्टूबर से 8:30 बजे होगी प्रार्थना सभा; 8 पीरियड्स का शेड्यूल भी जारी
पंजाब में एक अक्टूबर से स्कूलों का समय बदलेगा। अक्टूबर में स्कूल सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2:50 बजे तक चलेंगे। प्रार्थना सभा के बाद आठ पीरियड होंगे।
HighLights
पंजाब में स्कूलों का समय 1 अक्टूबर से बदला गया।
सुबह 8:30 से दोपहर 2:50 बजे तक चलेंगे स्कूल।
नए शेड्यूल में आठ पीरियड और रिसेस शामिल है।
रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में मौसम में बदलाव को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक कार्यालय की ओर से जारी नई समय-सारिणी के अनुसार 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक स्कूल सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2:50 बजे तक संचालित होंगे। नए समय के तहत स्कूलों में कुल आठ पीरियड होंगे।
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रिसेस दोपहर 12.15 पर होगी
नई समय-सारिणी के अनुसार सुबह 8:30 से 8:55 बजे तक प्रार्थना सभा होगी। इसके बाद पहला पीरियड सुबह 8:55 से 9:35 बजे तक चलेगा। दूसरा पीरियड 9:35 से 10:15 बजे तक और तीसरा पीरियड 10:15 से 10:55 बजे तक होगा। चौथा पीरियड 10:55 से 11:35 बजे तक रहेगा।
इसके बाद पांचवां पीरियड 11:35 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक होगा। विद्यार्थियों को इसके बाद 35 मिनट का रीसेस मिलेगा। रीसेस का समय दोपहर 12:15 से 12:50 बजे तक निर्धारित किया गया है।
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2.50 बजे होगी छुट्टी
रीसस के बाद छठा पीरियड 12:50 से 1:30 बजे तक चलेगा। सातवां पीरियड 1:30 से 2:10 बजे और आठवां व अंतिम पीरियड 2:10 से 2:50 बजे तक होगा। इस तरह स्कूलों में पढ़ाई का समय सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2:50 बजे तक रहेगा।
विभाग की ओर से जारी समय-सारिणी के अनुसार यह व्यवस्था अक्टूबर महीने के लिए लागू की गई है। इसके बाद मौसम की स्थिति के अनुसार स्कूलों के समय को लेकर विभाग की ओर से आगे निर्णय लिया जा सकता है।
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