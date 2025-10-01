पंजाब में बाढ़ के बाद एक और खतरे की आहट, पूरी तरह बदला मौसम; बच्चों में बढ़ा वायरल फ्लू का प्रकोप

लुधियाना में मौसम बदलने से बच्चे वायरल फ्लू की चपेट में आ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है खासकर पांच साल से कम उम्र के बच्चे अधिक प्रभावित हैं। डॉक्टर बच्चों को फ्लू से बचाने के लिए टीकाकरण और सही देखभाल की सलाह दे रहे हैं। एलर्जी के लक्षण दिखने पर तुरंत इलाज कराने और अपनी मर्जी से दवा न देने की सलाह दी गई है।

जागरण संवाददाता, लुधियाना। मौसम बदलते ही जिले में बच्चे तेजी से वायरल फ्लू की चपेट में आ रहे हैं। बड़े अस्पतालों की ओपीडी में रोजाना 50 से 60 बच्चे इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। छोटे अस्पतालों और नर्सिंग होम में भी रोज 25 से 30 बच्चे इलाज करवा रहे हैं। सिविल अस्पताल में रोजाना 35 से अधिक मरीज आ रहे हैं।

पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। कई बच्चे फ्लू की वजह से फेफड़ों तक की समस्या से जूझ रहे हैं। दयानंद मेडिकल कालेज एंड अस्पताल के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के अस्थमा व एलर्जी स्पेशलिस्ट डॉ. कर्मबीर सिंह गिल ने बताया कि मौसम बदलने पर अभिभावक बच्चों की सही देखभाल नहीं कर पाते, जिससे खतरा बढ़ जाता है।

डीएमसीएच की ओपीडी में ही रोजाना 35 से 40 बच्चे वायरल फ्लू के आ रहे हैं, जिनमें से सात-आठ को भर्ती करना पड़ता है। बच्चों में खांसी, जुकाम, नाक बहना, तेज बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण मिल रहे हैं। अभिभावक बच्चों का इलाज केमिस्ट से दवा लेकर न करवाएं और न ही अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक दें।

एलर्जी और अस्थमा से पीड़ित बच्चों का इलाज डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ही जारी रखें और इनहेलर बंद न करें। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को वायरल फ्लू से बचाने के लिए हर साल अगस्त-सितंबर में फ्लू वैक्सीन लगवाना जरूरी है। बच्चों को एलर्जी हो तो इलाज जल्द शुरू करें डॉ. गिल के अनुसार अगर किसी अभिभावक को यह लगे कि उनके बच्चे को एलर्जी या अस्थमा जैसे लक्षण हैं, तो वह बिना देर किए इलाज शुरू करवाएं।

उदाहरण के तौर पर अगर किसी बच्चे को तीन वर्ष की उम्र से एलर्जी शुरू हो गई है और अभिभावक उसका इलाज छह वर्ष की उम्र तक नहीं करवाते, तो आगे जाकर बीमारी बढ़ने लगती है। एलर्जी और बढ़ जाएगी। क्योंकि, बच्चों में 12 से 14 वर्ष तक चेस्ट बन रही होती है, अगर एलर्जी को टाइमली कंट्रोल कर लेंगे, तो अस्थमा नहीं बनेगा। छह वर्ष से पहले प्रीकोशन ले लेंगे, तो आगे इनहेलर की जरूरत नहीं पड़ेगी।

फ्लू से बचाव को वैक्सीन लगवाएं डॉ. गिल कहते हैं कि छोटे बच्चों को वायरल फ्लू से बचाने के लिए वैक्सीनेशन करवाएं। फ्लू की वैक्सीन आती है, जो कि हर वर्ष अगस्त से सितंबर के दौरान लगती है। आठ वर्ष की उम्र तक के बच्चों को वैक्सीन लगवा सकते हैं। अपनी मर्जी से बच्चों को एंटीबायोटिक न दें अभिभावक यह देखने को मिला है कि बहुत से अभिभावक बच्चे को खांसी, जुकाम होने पर कैमिस्ट से कफ सिरप या एंटीबायोटिक देकर देते रहते हैं। खासकर, एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों को।