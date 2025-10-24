लुधियाना में झगड़ा शांत कराने गए युवक पर डाला तेजाब, हाथ और कान झुलसा; 15 आरोपियों पर केस दर्ज

संवाद सहयोगी, लुधियाना। आदर्श नगर के इलाके में दो लोगों के बीच चल रहे झगड़े को छुडवाने गए युवक पर तेजाब डाल दिया गया, जिससे उसका हाथ व कान झुलस गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। शिकायत पर थाना डिवीजन नंबर सात की पुलिस ने करीब 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आरोपितों की पहचान विपन, श्याम बाबू, श्याम बाबू का बेटा व उसका भांजा, बंटी और करीब 8-10 अज्ञात व्यक्ति हैं। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है।

आदर्श नगर निवासी शिकायतकर्ता दिनेश शर्मा ने बताया कि 21 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे उसका तीन वर्षीय बेटा गली में पटाखे जला रहा था। वह व उसका दोस्त अमित कुमार भी बेटे के पास खड़े थे। जहां दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे थे।