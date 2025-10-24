लुधियाना में झगड़ा शांत कराने गए युवक पर डाला तेजाब, हाथ और कान झुलसा; 15 आरोपियों पर केस दर्ज
लुधियाना में झगड़ा छुड़ाने गए युवक पर तेजाब डाला गया, जिससे वह झुलस गया। पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें विपन और श्याम बाबू शामिल हैं। दिनेश शर्मा के अनुसार, जब उन्होंने झगड़ा शांत करने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया और तेजाब फेंक दिया, जिससे युवक घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, लुधियाना। आदर्श नगर के इलाके में दो लोगों के बीच चल रहे झगड़े को छुडवाने गए युवक पर तेजाब डाल दिया गया, जिससे उसका हाथ व कान झुलस गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।
शिकायत पर थाना डिवीजन नंबर सात की पुलिस ने करीब 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आरोपितों की पहचान विपन, श्याम बाबू, श्याम बाबू का बेटा व उसका भांजा, बंटी और करीब 8-10 अज्ञात व्यक्ति हैं। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है।
आदर्श नगर निवासी शिकायतकर्ता दिनेश शर्मा ने बताया कि 21 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे उसका तीन वर्षीय बेटा गली में पटाखे जला रहा था। वह व उसका दोस्त अमित कुमार भी बेटे के पास खड़े थे। जहां दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे थे।
दिनेश का आरोप है कि जब उन्होंने झगड़ा छुडवाने की कोशिश की तो आरोपितों ने उनसे ही हाथापाई शुरू कर दी। इसी दौरान एक व्यक्ति अंदर से तेजाब की बोतल लाया और उसके दोस्त पर डाल दिया, जिससे उसका हाथ व कान झुलस गया। हंगामा होते देख लोग भी जमा होने लगे और सूचना पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है।
