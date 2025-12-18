Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लुधियाना में आप और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, ताबड़तोड़ चली गोलियां; कई घायल

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 07:39 PM (IST)

    लुधियाना में मलेरकोटला रोड के पास वचित्र नगर में आप कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के पूर्व सरपंच के बीच विवाद हो गया, जिसमें गोलियां चलीं। आप कार्यकर्ता गु ...और पढ़ें

    Hero Image

    लुधियाना: आप और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, ताबड़तोड़ फायरिंग में कई घायल।

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब के लुधियाना जिले में मलेरकोटला रोड के पास वचित्र नगर में गोलियां चलने की घटना सामने आई। जहां दो गुटों में विवाद हो गया। इस घटना में विवाद इतना बढ़ गया कि इस घटना में गोलियां चलाई गई। इस घटना को लेकर इलाका निवासियों में दहशत का माहौल पाया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना में घायल आप पार्टी के कार्यकर्ता गुरमुख सिंह ने बताया कि वह अपने पार्टी के उम्मीदवार की जीत की खुशी में लोगों का आभार व्यक्त कर रहे थे। इस दौरान महिला पंच के घर के छिपे हुए 10 से 15 लोगों ने अचानक बाहर आकर उन पर गोलियां चला दी। वहीं, घटना में घायल रविंदर सिंह ने बताया कि कल ब्लॉक समिति के चुनावों में उन्होंने जीत हासिल की थी।

    जिसके बाद वह लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए पैदल रैली निकाल रहे थे। तभी कांग्रेस के पूर्व सरपंच जसबीर सिंह बेटे और पूजा नामक महिला के साथ आया और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। पीड़ित के अनुसार घटना में वह, गुरमुख, मनी और एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है।

    पीड़ित के अनुसार हमलावारों द्वारा 20 फायर किए गए। इस दौरान कुछ अन्य लोगों ने ईंटों से हमला कर दिया और धमकियां देने लगे। घटना की सूचना मराडो चौकी की पुलिस को दे दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

    वहीं, नरिंदर सिंह ने बताया कि आप पार्टी से उम्मीदवार सुखबीर सिंह खन्ना ने चुनाव में जीत हासिल की और वह स्वागत करने के लिए इलाके में पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस नेता जसबीर सिंह ने उन्हें रोककर स्वागत करने से रोकने लगे। लेकिन उन्होंने दरकिनार किया और लोगों का आभार व्यक्त करने आगे बढ़ने लगे।

    आरोप है कि इस दौरान पहले कांग्रेस नेता जसबीर सहित समर्थकों ने ईंटों से हमला किया और बाद में गोलियां चला दी। नरिंदर के अनुसार 20 से 25 गोलियां चलाई गई। इस मामले में पांच लोग घायल हुए हैं जोकि सिविल अस्पताल में भर्ती हैं।