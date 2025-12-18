लुधियाना में आप और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, ताबड़तोड़ चली गोलियां; कई घायल

जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब के लुधियाना जिले में मलेरकोटला रोड के पास वचित्र नगर में गोलियां चलने की घटना सामने आई। जहां दो गुटों में विवाद हो गया। इस घटना में विवाद इतना बढ़ गया कि इस घटना में गोलियां चलाई गई। इस घटना को लेकर इलाका निवासियों में दहशत का माहौल पाया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना में घायल आप पार्टी के कार्यकर्ता गुरमुख सिंह ने बताया कि वह अपने पार्टी के उम्मीदवार की जीत की खुशी में लोगों का आभार व्यक्त कर रहे थे। इस दौरान महिला पंच के घर के छिपे हुए 10 से 15 लोगों ने अचानक बाहर आकर उन पर गोलियां चला दी। वहीं, घटना में घायल रविंदर सिंह ने बताया कि कल ब्लॉक समिति के चुनावों में उन्होंने जीत हासिल की थी।

जिसके बाद वह लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए पैदल रैली निकाल रहे थे। तभी कांग्रेस के पूर्व सरपंच जसबीर सिंह बेटे और पूजा नामक महिला के साथ आया और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। पीड़ित के अनुसार घटना में वह, गुरमुख, मनी और एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है।

पीड़ित के अनुसार हमलावारों द्वारा 20 फायर किए गए। इस दौरान कुछ अन्य लोगों ने ईंटों से हमला कर दिया और धमकियां देने लगे। घटना की सूचना मराडो चौकी की पुलिस को दे दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

वहीं, नरिंदर सिंह ने बताया कि आप पार्टी से उम्मीदवार सुखबीर सिंह खन्ना ने चुनाव में जीत हासिल की और वह स्वागत करने के लिए इलाके में पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस नेता जसबीर सिंह ने उन्हें रोककर स्वागत करने से रोकने लगे। लेकिन उन्होंने दरकिनार किया और लोगों का आभार व्यक्त करने आगे बढ़ने लगे।