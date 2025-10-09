लुधियाना: युवक ने पहले किया रेप, फिर शादी का वादा कर बारात लेकर नहीं पहुंचा; इंतजार करते रह गए लड़की वाले
लुधियाना के लाडोवाल में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने शादी का वादा किया, लेकिन बारात लेकर नहीं आया। पीड़िता के परिवार ने शादी की तैयारी की थी, पर आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2020 में दुष्कर्म हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में मुकर गया।
संवाद सहयोगी, लुधियाना। लाडोवाल क्षेत्र में पांच वर्ष पूर्व एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। जब यह मामला गांव में फैला तो आरोपित ने बालिग होने पर शादी करने का वादा किया। लेकिन जब नाबालिग बालिग हुई और शादी का दिन आया तो आरोपित बारात लेकर नहीं आया। पीड़िता का परिवार उसके घर पहुंचा, लेकिन वह वहां से फरार हो चुका था।
पीड़िता ने थाना लाडोवाल में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपित की पहचान गांव आलीवाल निवासी हरप्रीत सिंह उर्फ बाबी के रूप में हुई है।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 2020 में उसकी उम्र लगभग 14 वर्ष थी। उस समय हरप्रीत सिंह उर्फ बाबी ने हंबड़ा मंडी के पास एक सुनसान स्थान पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपित ने शादी करने का आश्वासन दिया।
हालांकि, कुछ समय बाद वह शादी से मुकर गया। थाना लाडोवाल की एसएचओगुरशिंदरकौरने बताया कि जब यह मामला गांव वालों के पास पहुंचा तो दोनों परिवारों के बीच समझौता हुआ कि बालिग होने पर उनकी शादी करवा दी जाएगी।
शादी की तारीख 7 अक्टूबर तय की गई और परिवार ने सभी आवश्यक तैयारियां कर लीं। शादी के दिन परिवार बारात का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन आरोपित नहीं आया। जब पीड़िता का परिवार आरोपित के घर गया तो पता चला कि वह फरार हो चुका है। पुलिस ने कहा है कि आरोपित और उसके पिता के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
