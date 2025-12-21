लुधियाना में नाबालिग दोस्तों की तेज रफ्तार कार इनोवा से टकराई, एक युवती की मौत; BJP नेता की बेटी समेत 4 घायल

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना-फिरोजपुर रोड पर वेरका मिल्क प्लांट क्रासिंग पर रविवार रात दो बजे अंडरएज ड्राइविंग और ओवरस्पीड के कारण एक भीषण हादसा घटित हुआ। इस दुर्घटना में 16 वर्षीय राशि सेठी और उसके पालतू कुत्ते की मौत हो गई, जबकि चार अन्य साथी (दो लड़कियां और दो लड़के) गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में भाजपा नेता की बेटी भी घायल हुई है।

नाबालिग दोस्तों की ओवरस्पीड बलेनो कार (पीबी10जेजे 7306) सड़क पर मोड़ काट रही इनोवा (पीबी10जेवी 4508) से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियां 100 मीटर दूर जाकर रुकीं। इस दुर्घटना में दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। टक्कर के बाद बलेनो कार के दो एयरबैग खुल गए थे, फिर भी कार चला रहे 16 साल के नाबालिग लड़के की हालत गंभीर बनी हुई है।

जिस लड़की की मौत हुई, वह पीछे बैठी थी।हादसे में इनोवा कार सवार पायल के निवासी सुखविंदर सिंह बाल-बाल बच गए, हालांकि उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान एक एक्टिवा सवार भी उनकी चपेट में आ गया, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।

जानकारी के अनुसार, तीन लड़कियां और दो लड़के, जिनकी उम्र लगभग 16 वर्ष थी, सभी 10वीं के छात्र हैं। इनमें से एक लड़की सुहानी का जन्मदिन था, जिसके सिलसिले में वे मालरोड के एक रेस्टोरेंट में पार्टी के लिए गए थे। वापसी के समय 16 साल का लड़का कार चला रहा था। कार में एक स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता की बेटी भी थी, जो घायल हुई है।

ये सभी पक्खोवाल रोड स्थित ओमेक्स रेजिडेंसी फ्लैट्स के निवासी हैं। रात को करीब सवा दो बजे वे रेस्टोरेंट से वापस घर के लिए निकले थे। वेरका कट पर इनोवा कार सवार सुखविंदर सिंह यू-टर्न ले रहे थे। बलेनो कार की ओवरस्पीड के कारण चालक कार से नियंत्रण खो बैठा, जिससे कार इनोवा कार से टकरा गई। बलेनो कार कई मीटर दूर जाकर रुकी और इनोवा कार सड़क पर पड़े बैरिगेट्स से टकराकर रुक गई। घायलों को पहले रघुनाथ अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन बाद में उन्हें डीएमसी अस्पताल रेफर कर दिया गया।

कार से निकलकर सड़क पर पड़े, लोगों ने बनाई वीडियो लोगों के मुताबिक हादसे के बाद कार का फ्रंट शीशा टूट गया था। जब कार रुकी तो कार में से दो नाबालिग निकलकर बाहर गिर गए। जिन्हें लोगों ने उठाकर उन्हें होश में लाने की कोशिश की। जबकि पीछे बैठी लड़कियां भी बुरी तरह से लहूलुहान थीं, जिन्हें एंगल तोड़कर बाहर निकाला गया। इस सारे घटनाक्रम का लोगों ने वीडियो बनाया, जिसमें जख्मी नाबालिग सड़क पर पड़े थे।

बताया जा रहा है कि मरने वाली लड़की कार में पीछे अपनी दो सहेलियों के साथ बैठी थी। जब हादसा हुआ तो वो उछलकर शीशे से टकराई और उसकी मौत हो गई। सभी बच्चों के परिजन कारोबारी और रसूखदार परिवारों से हैं।

सेफ सिटी के कैमरों से खुलेगा राज पुलिस अब सेफ सिटी के कैमरों पर निर्भर है। पुलिस सिर्फ इनोवा कार सवार के बयानों पर ही जांच को आगे नहीं बढ़ाएगी। पुलिस सेफ सिटी के कैमरों की जांच कर रही है कि आखिर हादसा हुआ कैसे? इसके अलावा आसपास की कुछ दुकानों और होटल में लगे कैमरों की फुटेज भी पुलिस के पास आई है। पुलिस उसकी भी जांच कर रही है।