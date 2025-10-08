Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लुधियाना में महिला की बाली छीनते सयम गिरा स्नैचर, बाइक छोड़कर हुआ फरार

    By Vinod Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 01:35 PM (IST)

    लुधियाना में एक महिला जब काम से घर लौट रही थी तो एक बाइक सवार बदमाश ने उससे बाली छीन ली। भागने के दौरान स्नैचर की बाइक फिसल गई और वह उसे वहीं छोड़कर भाग गया। पुलिस जांच में पता चला कि बाइक चोरी की थी और मामले की जांच की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    महिला की बाली छीनते गिरा स्नैचर, बाइक छोड़कर हुआ फरार। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, लुधियाना। काम से घर लौट रही एक महिला से बाइक सवार स्नैचर ने बाली छीन ली। भागने के दौरान बाइक का संतुलन बिगड़ने से वह सड़क पर गिर गया। घबराकर स्नैचर बाइक वहीं छोड़कर फरार हो गया।

    बाइक की जांच की तो वह चोरी की निकली। साहनेवाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। महादेव नगर निवासी मीना देवी ने बताया कि वह एक फैक्ट्री में प्रैस मशीन चलाने का काम करती हैं।

    सोमवार की शाम, वह रोजाना की तरह फैक्ट्री से काम खत्म करके पैदल घर लौट रही थीं। इस्टमैन चौक से महादेव नगर पहुंची, तभी पीछे से बाइक सवार बदमाश आया और उसके एक कान से बाली छीन ली, जिससे उसका कान लहुलूहान हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाली छीनने के दौरान स्नैचर की बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई और वह गिर गया। हड़बड़ाहट में स्नैचर बाइक छोड़कर भाग गया।