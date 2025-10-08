लुधियाना में महिला की बाली छीनते सयम गिरा स्नैचर, बाइक छोड़कर हुआ फरार
लुधियाना में एक महिला जब काम से घर लौट रही थी तो एक बाइक सवार बदमाश ने उससे बाली छीन ली। भागने के दौरान स्नैचर की बाइक फिसल गई और वह उसे वहीं छोड़कर भाग गया। पुलिस जांच में पता चला कि बाइक चोरी की थी और मामले की जांच की जा रही है।
संवाद सहयोगी, लुधियाना। काम से घर लौट रही एक महिला से बाइक सवार स्नैचर ने बाली छीन ली। भागने के दौरान बाइक का संतुलन बिगड़ने से वह सड़क पर गिर गया। घबराकर स्नैचर बाइक वहीं छोड़कर फरार हो गया।
बाइक की जांच की तो वह चोरी की निकली। साहनेवाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। महादेव नगर निवासी मीना देवी ने बताया कि वह एक फैक्ट्री में प्रैस मशीन चलाने का काम करती हैं।
सोमवार की शाम, वह रोजाना की तरह फैक्ट्री से काम खत्म करके पैदल घर लौट रही थीं। इस्टमैन चौक से महादेव नगर पहुंची, तभी पीछे से बाइक सवार बदमाश आया और उसके एक कान से बाली छीन ली, जिससे उसका कान लहुलूहान हो गया।
बाली छीनने के दौरान स्नैचर की बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई और वह गिर गया। हड़बड़ाहट में स्नैचर बाइक छोड़कर भाग गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।