लुधियाना में ऑटो पार्किंग विवाद में दुकानदार पर हमला, वारदात के बाद गल्ले में पड़ी दो लाख की नकदी चुराकर भागे हमलावर
लुधियाना के गांधीनगर मार्केट में ऑटो खड़ा करने को लेकर दुकानदार और ऑटो चालक में विवाद हो गया। ऑटो चालक ने साथियों संग मिलकर दुकानदार पर हमला कर दिया और दुकान से दो लाख रुपये चुराने का आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सूत्र, लुधियाना। गांधीनगर मार्केट में वीरवार की शाम एक दुकान के बाहर ऑटो लगाने से मना करने पर दुकानदार पर ऑटो चालक ने अपने साथियों के साथ हमला कर दिया। इस हमले में दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सिविल अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद थाना डिवीजन नंबर चार की पुलिस को शिकायत दी गई।
दुकानदार मोहम्मद अयूब ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने हमले के बाद उसकी दुकान में रखी करीब दो लाख की नकदी चुरा ली। अयूब ने बताया कि घटना के समय वह दुकान से बाहर थे, जबकि उनका बेटा दुकान पर मौजूद था। इसी दौरान एक ऑटो चालक ने दुकान के बाहर ऑटो खड़ा कर दिया, जिससे ग्राहकों को परेशानी हुई।
बेटे ने चालक से वाहन हटाने को कहा, तो वह गाली-गलौज पर उतर आया और धमकी देकर चला गया। कुछ देर बाद, चालक 10-12 साथियों के साथ लौटा और सभी ने मिलकर दुकान पर धावा बोल दिया। हमलावरों ने दुकान में तोड़फोड़ की और विरोध करने पर बेटे को बुरी तरह से पीटा। पीड़ित परिवार ने थाना डिवीजन नंबर 4 की पुलिस को शिकायत सौंप दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपितों की पहचान में जुटी हुई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।