लुधियाना में ऑटो पार्किंग विवाद में दुकानदार पर हमला, वारदात के बाद गल्ले में पड़ी दो लाख की नकदी चुराकर भागे हमलावर

संवाद सूत्र, लुधियाना। गांधीनगर मार्केट में वीरवार की शाम एक दुकान के बाहर ऑटो लगाने से मना करने पर दुकानदार पर ऑटो चालक ने अपने साथियों के साथ हमला कर दिया। इस हमले में दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सिविल अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद थाना डिवीजन नंबर चार की पुलिस को शिकायत दी गई।

दुकानदार मोहम्मद अयूब ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने हमले के बाद उसकी दुकान में रखी करीब दो लाख की नकदी चुरा ली। अयूब ने बताया कि घटना के समय वह दुकान से बाहर थे, जबकि उनका बेटा दुकान पर मौजूद था। इसी दौरान एक ऑटो चालक ने दुकान के बाहर ऑटो खड़ा कर दिया, जिससे ग्राहकों को परेशानी हुई।