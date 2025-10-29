Language
    लुधियाना में स्कूल वैन के नीचे आने से पालतू कुत्ते की मौत, परिवार ने बुजुर्ग ड्राइवर की जमकर की पिटाई

    By Bhupender Singh Bhatia<br/> Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:56 AM (IST)

    श्री माछीवाड़ा साहिब में एक दुखद घटना घटी। स्कूली बच्चों को ले जा रही वैन से एक पालतू कुत्ते की मौत हो गई। इससे गुस्साए युवकों ने वैन के बुजुर्ग ड्राइवर की पिटाई कर दी। घायल ड्राइवर अस्पताल में भर्ती है। स्वजनों ने आरोप लगाया कि युवकों ने वैन में तोड़फोड़ की और ड्राइवर की पगड़ी भी उतार दी। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।

    Hero Image

    स्कूल वैन हादसा: कुत्ते की मौत, ड्राइवर पर हमला

    संवाद सूत्र, श्री माछीवाड़ा साहिब। स्कूली बच्चों को ले जा रही एक वैन के नीचे आने से एक पालतू कुत्ते की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार के युवकों ने बुजुर्ग ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस घटना का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    घायल बुजुर्ग ड्राइवर दीदार सिंह अस्पताल में भर्ती हैं और बयान देने की स्थिति में नहीं हैं। उनके स्वजन और बस में मौजूद कंडक्टर गुरप्रीत सिंह ने बताया कि वे रोज की तरह स्कूल वैन में बच्चों को लेने जा रहे थे, तभी माछीवाड़ा खाम गांव के पास एक कुत्ता, जो जंजीर से बंधा नहीं था, अचानक वैन के सामने आ गया।

    ड्राइवर ने कुत्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन यदि वह तुरंत ब्रेक लगाते, तो बच्चे भी घायल हो सकते थे। इस हादसे में कुत्ते की मौत हो गई। कंडक्टर के अनुसार जब वे अगले गांव से बच्चों को वैन में बिठा रहे थे, तभी तीन युवक आए और वैन को घेरकर बच्चों से भरी वैन के शीशे तोड़ने लगे।

    युवकों ने वैन की चाबी छीन ली और बुजुर्ग ड्राइवर को नीचे उतारकर बुरी तरह पीटा। स्वजन ने आरोप लगाया कि पिटाई के दौरान उनकी पगड़ी भी उतार दी गई। उन्होंने आरोपितों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।