लुधियाना में स्कूल वैन के नीचे आने से पालतू कुत्ते की मौत, परिवार ने बुजुर्ग ड्राइवर की जमकर की पिटाई

संवाद सूत्र, श्री माछीवाड़ा साहिब। स्कूली बच्चों को ले जा रही एक वैन के नीचे आने से एक पालतू कुत्ते की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार के युवकों ने बुजुर्ग ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस घटना का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है।

घायल बुजुर्ग ड्राइवर दीदार सिंह अस्पताल में भर्ती हैं और बयान देने की स्थिति में नहीं हैं। उनके स्वजन और बस में मौजूद कंडक्टर गुरप्रीत सिंह ने बताया कि वे रोज की तरह स्कूल वैन में बच्चों को लेने जा रहे थे, तभी माछीवाड़ा खाम गांव के पास एक कुत्ता, जो जंजीर से बंधा नहीं था, अचानक वैन के सामने आ गया।

ड्राइवर ने कुत्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन यदि वह तुरंत ब्रेक लगाते, तो बच्चे भी घायल हो सकते थे। इस हादसे में कुत्ते की मौत हो गई। कंडक्टर के अनुसार जब वे अगले गांव से बच्चों को वैन में बिठा रहे थे, तभी तीन युवक आए और वैन को घेरकर बच्चों से भरी वैन के शीशे तोड़ने लगे।