लुधियाना में चलती ट्रक में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान
हार्डीज वर्ल्ड के सामने एक ट्रक में अचानक आग लग गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका है। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना के कारण कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। थाना लाडोवाल के अधीन आते हार्डीज वर्ल्ड के सामने नेशनल हाईवे पर वीरवार की सुबह एक चलते ट्रक में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। यह ट्रक पशुओं का चारा काटने की टोका मशीनें लेकर गोराया से लुधियाना की ओर आ रहा था। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि चालक ट्रक से कूद गया।
ट्रक चालक विजय कुमार निवासी छोटा रूड़का गोराया, जालंधर ने बताया कि सुबह करीब चार बजे जब वह लाडोवाल रेलवे पुल पार कर रहा था, तभी ट्रक में से आग की चिंगारियां निकलने लगीं। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। चालक ने तुरंत ट्रक को सड़क किनारे रोककर छलांग लगाई और अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही थाना लाडोवाल पुलिस मौके पर पहुंची।
इंस्पेक्टर मेजर सिंह ने बताया कि सुबह करीब पांच बजे उन्हें घटना की जानकारी मिली थी। पुलिस ने तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया। करीब आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो गया, हालांकि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
