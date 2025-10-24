लुधियाना में चलती ट्रक में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, लुधियाना। थाना लाडोवाल के अधीन आते हार्डीज वर्ल्ड के सामने नेशनल हाईवे पर वीरवार की सुबह एक चलते ट्रक में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। यह ट्रक पशुओं का चारा काटने की टोका मशीनें लेकर गोराया से लुधियाना की ओर आ रहा था। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि चालक ट्रक से कूद गया।

ट्रक चालक विजय कुमार निवासी छोटा रूड़का गोराया, जालंधर ने बताया कि सुबह करीब चार बजे जब वह लाडोवाल रेलवे पुल पार कर रहा था, तभी ट्रक में से आग की चिंगारियां निकलने लगीं। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। चालक ने तुरंत ट्रक को सड़क किनारे रोककर छलांग लगाई और अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही थाना लाडोवाल पुलिस मौके पर पहुंची।