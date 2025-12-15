लुधियाना में दीपक सिनेमा रोड पर शोरूम बाहर भयानक आग, कार जलकर हुई राख; बिल्डिंग के शीशे चूर-चूर
लुधियाना में दीपक सिनेमा रोड पर एक शोरूम के बाहर भीषण आग लग गई। आग लगने से पास में खड़ी एक कार पूरी तरह जल गई और बिल्डिंग की दीवारें काली पड़ गईं। तीन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लुधियाना। एसी मार्केट के नजदीक दीपक सिनेमा रोड स्थित एक शोरूम के बाहर शनिवार देर रात अचानक भीषण आग लग गई।
आग की चपेट में पास में खड़ी एक कार आ गई जो बुरी तरह से जल गई। आग इतनी तेज थी कि पास की बिल्डिंग की दीवारें पूरी तरह से काली पड़ गईं और तीन एसी के कंप्रेसर भी जल गए। आग से शोरूम के शीशे भी टूट गए।
स्थानीय निवासी निवासी मुकेश ने बताया कि घटना रात करीब 12 बजे की है। वे अपने घर में बैठे थे तभी बाहर से आवाजें आने लगीं।बाहर देखा तो उनके घर के सामने आग लगी थी।
देखते ही देखते आग ने भयानक रूप धारण कर लिया और पास में खड़ी एक कार को अपनी चपेट में ले लिया।
स्थानीय लोगों ने बाल्टियों और पाइप से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की लेकिन आग इतनी तेज थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया।
इसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
फायर विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पास में पड़े वेस्ट मटेरियल में आग लगी थी जिसने धीरे-धीरे भयानक रूप ले लिया।
हालांकि आग कैसे और किसने लगाई इसका कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है।
