    लुधियाना में बुक्स मार्केट में लगी भीषण आग, दो घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया काबू

    By Bhupender Singh Bhatia<br/> Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:20 PM (IST)

    लुधियाना के बुक्स मार्किट में बलदेव इलेक्ट्रिकल की दुकान में भीषण आग लग गई। आग ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई और तेजी से फैल गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया जा रहा है, दुकान में रखा इलेक्ट्रॉनिक सामान जल गया।

    लुधियाना में बुक्स मार्केट में लगी भीषण आग।

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। रविवार को शहर की व्यस्त बुक्स मार्किट में बलदेव इलेक्ट्रिकल की तीन मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर से भड़की और कुछ ही मिनटों में दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। धुएं के गुबार उठते ही आसपास के दुकानदार घबराकर बाहर निकल आए, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

    घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने आग को नियंत्रित करने के लिए तेजी से मोर्चा संभाला। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आतिश कुमार ने बताया कि आग पर काबू पाने में दो घंटे से अधिक समय लगा। आग की लपटें तेज थीं, लेकिन टीम ने लगातार प्रयास करते हुए स्थिति को नियंत्रण में किया।
    फायर विभाग के अनुसार, इस घटना में किसी के झुलसने होने की सूचना नहीं है, लेकिन दुकान और इमारत के अंदर रखा इलेक्ट्रानिक सामान बुरी तरह जल गया। आग लगने का प्राथमिक कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल, पुलिस और फायर विभाग आग के कारणों की विस्तृत जांच में जुटे हैं। स्थानीय व्यापारियों ने राहत जताई कि दमकल विभाग की समय पर कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया, अन्यथा आग आसपास की दुकानों तक फैल सकती थी।