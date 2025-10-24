Language
    लुधियाना के रिहायशी इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, 6 बच्चों समेत 14 लोग झुलसे

    By Gagandeep Rattan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 12:44 AM (IST)

    लुधियाना में चीमा चौक के पास एक मकान में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, जिसमें 6 बच्चों समेत 14 लोग झुलस गए। घायलों में से आठ की हालत गंभीर है। पुलिस ने मकान मालिक उसमान खान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जो अवैध रूप से पटाखे बना रहा था। धमाके के बाद इलाके में दहशत फैल गई है और लोग अवैध पटाखा कारोबार पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

    Hero Image

    लुधियाना: अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, कई घायल। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। चीमा चौक के निकट स्थित इंदिरा कालोनी में वीरवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। 30 गज के रिहायशी मकान में अवैध तरीके से पटाखे बनाने के दौरान अचानक हुए धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते 6 बच्चों समेत 14 लोग इसकी चपेट में आ गए। घायलों में से आठ की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें पीजीआइ पटियाला और राजिंद्रा अस्पताल रेफर किया गया है। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और लोग चीखते-चिल्लाते सड़कों पर भागने लगे।

    सूचना मिलने के बाद थाना डिवीजन 2 और 3 की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने इस मामले में मकान मालिक उसमान खान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही मामले की मिनिस्ट्रियल जांच भी शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, आरोपित उसमान खान अपने घर में रावण के पुतले बनाने के साथ अवैध रूप से पटाखों की पोटाश और अन्य केमिकल्स स्टोर कर अवैध पटाखा निर्माण कर रहा था। दोपहर करीब 12:30 बजे अचानक पोटाश में चिंगारी गिरी और देखते ही देखते धमाकों की शृंखला शुरू हो गई।

    बताया जा रहा है कि पहले आग को काबू कर लिया गया था, लेकिन 10 सेकंड बाद अचानक दोबारा लगी आग ने पूरे घर को आगोश में ले लिया। तेज धमाके से गली में बैठे बच्चे और राहगीर भी झुलस गए। झुलसे हुए लोगों को स्थानीय निवासियों ने कार, आटो और मोटरसाइकिल से सिविल अस्पताल पहुंचाया। घायलों की पहचान रुगुन (8), सोनी (15), अजय (17), विष्णु (18), शिवम (19), शिवन (20), सन्नी (22), जाटून (60), राहुल (19), नितिन (4), नैना (9), मोहिनी (5), इरफान और ढाई साल की साक्षी के रूप में हुई है। इनमें से सन्नी, अजय, राहुल, जाटून और कुछ अन्य को गंभीर स्थिति में पटियाला रेफर किया गया है।

    इलाके में दहशत, लोगों ने उठाई बड़ी मांग

    स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर समय रहते इस अवैध गतिविधि की जानकारी ली जाती, तो यह हादसा टल सकता था। लोगों ने ऐसे रिहायशी इलाकों में चल रहे अवैध पटाखा कारोबार पर तुरंत नकेल कसने की मांग की है।

    फॉरेंसिक टीम मौके पर

    पुलिस को आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। इसलिए फारेंसिक टीम ने घटनास्थल से सेंपल जुटाए हैं, ताकि आग लगने का कारण स्पष्ट हो सके। पुलिस इस मामले में आग लगने के तीन संभावित कारणों पर जांच कर रही है। पहला कारण यह हो सकता है कि आग किसी पटाखे की चिंगारी से लगी हो। दूसरा, आग टेम्परेचर में गर्मी की वजह से कमरे में बने गर्म माहौल से हो सकती है। तीसरा, आग शार्ट सर्किट से गिरी चिंगारी के कारण हो सकती है। फिलहाल इन तीन कारणों पर पुलिस की जांच जारी है।

    वीडियो वायरल, मचा हड़कंप

    धमाके का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें घायल लोग भयावह स्थिति में भागते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों के शरीर की चमड़ी लटक गई थी और लोग उन्हें गोद में उठाकर अस्पताल ले जा रहे थे। इस वीडियो के वायरल होने से पूरे पंजाब में सनसनी फैल गई है।

    अवैध कारोबार का बड़ा खुलासापुलिस जांच में पता चला है कि उसमान खान पिछले कई सालों से इस रिहायशी इलाके में पटाखे बना रहा था और भारी मात्रा में पोटाश अलग-अलग कमरों में स्टोर की गई थी। उसके पास लाइसेंस नहीं था। पुलिस रिकार्ड में उसके खिलाफ पूर्व में भी कई मामले दर्ज होने की बात सामने आई है।

    मकान मालिक उसमान खान घटनास्थल से फरार है। उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। -गुरजीत सिंह, एसएचओ डिवीजन 2