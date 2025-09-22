लुधियाना में शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवती ने की आत्महत्या

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लोहारा क्षेत्र में पांच दिन पहले एक युवती द्वारा की गई खुदकुशी के मामले में थाना डाबा पुलिस ने एक युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई मृतका की मां की शिकायत पर की गई है।

आरोपित की पहचान गगन नगर निवासी जतिन मेहरा के रूप में हुई है। मृतका की मां ने पुलिस को बताया कि 16 सितंबर को उसकी 22 वर्षीय बेटी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

महिला ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी ने आत्महत्या से दो दिन पहले बताया था कि वह आरोपित को तीन साल से जानती थी। आरोपित ने उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और उसकी अश्लील फोटो बना ली। इसके बाद वह उसे ब्लैकमेल करने लगा और शादी से भी मनाकर दिया।