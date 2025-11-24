लुधियाना में बाथरूम करने गई चार साल की बच्ची से छेड़छाड़, आरोपी पर केस दर्ज

संवाद सहयोगी, लुधियाना। जमालपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति ने बाथरूम गई चार वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कीं। बच्ची के शोर मचाने पर आरोपित मौके से फरार हो गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर परिवार के बयान लिए।

थाना जमालपुर में आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। बच्ची की मां ने पुलिस को बताया कि 23 नवंबर की शाम लगभग साढ़े छह बजे वह और उसका पति कमरे में थे।

इसी दौरान उनकी चार वर्षीय बेटी बाथरूम गई, जहां आरोपित भी उसके पीछे पहुंच गया और अश्लील हरकतें करने लगा। बच्ची ने जब शोर मचाया, तो मां मौके पर पहुंच गई, लेकिन आरोपित भाग निकला। पुलिस का कहना है कि बयान के आधार पर आरोपित की तलाश की जा रही है।