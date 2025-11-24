Language
    लुधियाना में बाथरूम करने गई चार साल की बच्ची से छेड़छाड़, आरोपी पर केस दर्ज

    By Vinod Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:06 PM (IST)

    लुधियाना के जमालपुर में एक व्यक्ति ने बाथरूम गई चार साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकतें की। बच्ची के चिल्लाने पर आरोपी भाग गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बच्ची की मां ने घटना की जानकारी पुलिस को दी।

    लुधियाना: चार साल की बच्ची से छेड़छाड़, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज।

    संवाद सहयोगी, लुधियाना। जमालपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति ने बाथरूम गई चार वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कीं। बच्ची के शोर मचाने पर आरोपित मौके से फरार हो गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर परिवार के बयान लिए।

    थाना जमालपुर में आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। बच्ची की मां ने पुलिस को बताया कि 23 नवंबर की शाम लगभग साढ़े छह बजे वह और उसका पति कमरे में थे।

    इसी दौरान उनकी चार वर्षीय बेटी बाथरूम गई, जहां आरोपित भी उसके पीछे पहुंच गया और अश्लील हरकतें करने लगा। बच्ची ने जब शोर मचाया, तो मां मौके पर पहुंच गई, लेकिन आरोपित भाग निकला। पुलिस का कहना है कि बयान के आधार पर आरोपित की तलाश की जा रही है।