    लुधियाना में होजरी कारोबारी की कोठी में लगी आग, दादी-पोते की मौत; जिंदा बचाए गए 6 लोग

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 02:38 PM (IST)

    लुधियाना में भारत नगर चौक के पास एक होजरी व्यापारी के घर में आग लगने से दादी और पोते की धुएं से दम घुटने के कारण मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट से होजरी के स्टॉक में लगी आग को बुझाने में 25 फायर ब्रिगेड गाड़ियों को पांच घंटे लगे। हादसे के समय घर में आठ लोग थे जिनमें से छह को बचा लिया गया।

    लुधियाना होजरी फैक्ट्री में आग, दादी-पोते की दम घुटने से मौत। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, लुधियाना। भारत नगर चौक के पास होजरी कारोबारी की कोठी में सुबह के समय लगी आग से उठे धुएं में दम घुटने से दादी और पोते की मौत हो गई। कोठी के निचले तल पर रखे होजरी के स्टाक को शार्ट सर्किट से लगी आग पर पांच घंटे बाद 25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से काबू पाया गया। कोठी में घटना के समय आठ लोग मौजूद थे जिनमें से छह को लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

    मरने वालों की पहचान 77 वर्षीय सुधा रानी और 17 वर्षीय गर्व चोपड़ा के रूप में हुई है। भारत नगर चौक पेट्रोल पंप के पास चोपड़ा इंडस्ट्री परिवार की कोठी है। जहां राजन चोपड़ा अपने भाई रजत चोपड़ा व परिवार के साथ रहते हैं। बुधवार की सुबह करीब 8:30 बजे निचले तल पर रखे होजरी के सामान में लगी आग ने देखते ही देखते भयंकर रूप धारण कर लिया।

    आग बढ़ती देख आसपास के लोगों की सहायता से परिवार के छह सदस्य बाहर आ गए लेकिन पैरालाइज्ड सुधा रानी और राजन चोपड़ा का बेटा 17 वर्षीय गर्व चोपड़ा अपने कमरों में रह गए। आग बुझाने के बाद जब कमरे में जाकर देखा तो सुधा रानी सोफे पर बैठीं ही मृत पाई गईं।

    गर्व को गंभीर हालत में फायर ब्रिगेड की टीम ने बाहर निकाला। उसे तुरंत अस्पताल लाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। घर में शाम को रखा था कीर्तन:बताते हैं कि परिवार ने नवरात्र के अवसर पर बुधवार को ही घर पर कीर्तन रखवाया हुआ था। यह कीर्तन शाम 4 से 6 बजे तक होना था। परिवार इसकी तैयारियों में लगा था और यह हादसा हो गया।