लुधियाना में अवैध संबंध के शक में फैक्ट्री वर्कर की हत्या, पूरे इलाके में सनसनी का माहौल
लुधियाना के कासाबाद-नूरवाला रोड पर एक फैक्ट्री वर्कर मनीष कुमार का शव मिला। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मनीष के शरीर पर तेजधार हथियार के निशान थे। परिजनों ने अवैध संबंधों के शक में हत्या का आरोप लगाया है। मनीष बिहार के नालंदा जिले का रहने वाला था और लुधियाना में काम करता था। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। कासाबाद-नूरवाला रोड पर बुधवार की सुबह खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम पर दी। जिसके बाद थाना सलेमटाबरी की पुलिस मौके पर पहुंची। तब पुलिस ने अज्ञात शव के कहकर सिविल अस्पताल में रखवा दिया। लेकिन बाद में उसकी पहचान गगनदीप कॉलोनी निवासी मनीष कुमार (28) के रूप में हुई। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर दिया है।
एसएचओ हर्षवीर सिंह ने बताया कि किसी राहगीर को इलाके में शव पड़ा हुआ नजर आया था। जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इतलाह दी। पुलिस ने शव देखा तो उसके चेहरे, सिर और शरीर पर घाव के निशान थे, जोकि तेजधार हथियार के लग रहे थे। पुलिस ने आसपास के गांवों मे उसकी फोटो दिखाई, लेकिन किसी ने उसकी पहचान नहीं की। लेकिन उसकी तस्वीर को वायरल कर दिया गया।
जिसके बाद देर शाम मनीष के जानकार थाने पहुंचे और उसकी पहचान की। उन्होंने बताया कि मनीष बिहार के जिला नालंदा के गांव मेघी का रहने वाला था। लुधियाना में वो चेकिंग-पैकिंग और ओवरलाक का काम करता था। यहां वो ठेकेदार के पास ही किराये पर रहता था। उनका आरोप है कि मनीष शादीशुदा नहीं था, लिहाजा उसके संबंध एक शादीशुदा महिला से थे।
उसी के पति ने सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी। उसे तेजधार हथियार से काटा गया है और फिर गोली भी मारी गई है। हालांकि, अभी तक पुलिस ने अपनी जांच में ये सब नहीं बताया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
