    पटियाला में बोलेरो और ऑल्टो के बीच जोरदार टक्कर, दंपती सहित 3 लोगों की मौत; मची चीख-पुकार

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 11:09 PM (IST)

    पंजाब के राजपुरा में दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे पर चमारू पुल के पास बोलेरो और ऑल्टो कार की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान लुधियाना क ...और पढ़ें

    पंजाब में भीषण सड़क हादसा, तीन की मौत।

    संवाद सहयोगी, राजपुरा (पटियाला)। दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे पर चमारू पुल के पास बोलेरो और ऑल्टो कार की आमने-सामने टक्कर होने से तीन लोगों की मौत हो गई।

    मृतकों की पहचान ऑल्टो कार सवार मोहम्मद शहजान (43) व उनकी पत्नी शाहजहां (37) निवासी गांव कटानी कलां पुलिस थाना कूमकलां जिला लुधियाना तथा बोलेरो सवार हरविंद्र सिंह निवासी गांव बलिवाल, ब्लाक हरोली जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश) के रूप में हुई है।

    पुलिस थाना शंभू में तैनात जांच अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि मोहम्मद शहजान पत्नी शाहजहां के साथ उत्तर प्रदेश जा रहे थे। नेशनल हाईवे पर चमारू पुल के पास सामने से आ रही हिमाचल प्रदेश नंबर की बोलेरो के साथ उनकी टक्कर हो गई।

    इस हादसे में बोलेरो सवार हरविंदर और ऑल्टो सवार पति-पत्नी मोहम्मद शहजान और शाहजहां की मौत हो गई। तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए राजपुरा के सिविल अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया गया है। बुधवार सुबह शवों का पोस्टमार्टम करके वारिसों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस की ओर से मृतकों के परिवार के बारे में पता लगाया जा रहा है।