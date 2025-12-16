पटियाला में बोलेरो और ऑल्टो के बीच जोरदार टक्कर, दंपती सहित 3 लोगों की मौत; मची चीख-पुकार

संवाद सहयोगी, राजपुरा (पटियाला)। दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे पर चमारू पुल के पास बोलेरो और ऑल्टो कार की आमने-सामने टक्कर होने से तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान ऑल्टो कार सवार मोहम्मद शहजान (43) व उनकी पत्नी शाहजहां (37) निवासी गांव कटानी कलां पुलिस थाना कूमकलां जिला लुधियाना तथा बोलेरो सवार हरविंद्र सिंह निवासी गांव बलिवाल, ब्लाक हरोली जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश) के रूप में हुई है।

पुलिस थाना शंभू में तैनात जांच अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि मोहम्मद शहजान पत्नी शाहजहां के साथ उत्तर प्रदेश जा रहे थे। नेशनल हाईवे पर चमारू पुल के पास सामने से आ रही हिमाचल प्रदेश नंबर की बोलेरो के साथ उनकी टक्कर हो गई।