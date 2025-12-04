Language
    पंजाब के फगवाड़ा में क्रेटा सवार बदमाशों का ताड़व, 4 गोलियां मारकर युवक की बेरहमी से हत्या; आरोपी फरार

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 10:45 AM (IST)

    फगवाड़ा के हदियाबाद में बुधवार देर रात क्रेटा सवार युवकों ने अविनाश कुमार नामक एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के भाई करण कुमार के अनुसार, अवि ...और पढ़ें

    Hero Image

    सिविल अस्पताल में घटना की जानकारी हासिल करते हुए पुलिस (फोटो: जागरण)

    संवाद सूत्र, फगवाड़ा। बुधवार देर रात फगवाड़ा के हदियाबाद में कुछ युवकों द्वारा गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी।

    मृतक की पहचान अविनाश कुमार पुत्र रामलाल निवासी मोहल्ला बाल्मिक हदियाबाद फगवाड़ा के रूप में हुई है।

    घटना के बारे में जानकारी देते हुए मृतक के भाई करण कुमार ने बताया कि उसका भाई बाल्मिक मोहल्ले के जंंज घर के पास अपने दोस्तों के साथ बैठा था।

    इसी दौरान क्रेटा गाड़ी में आए 3 युवकों की उसके भाई के साथ बहस हुई इसके बाद गाड़ी में सवार तीन युवकों में से एक ने उसके गले पर गोली चला दी।

    उसने बताया कि अविनाश को लेकर जब वह सिविल अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    मामले की सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी घटनास्थल व अस्पताल में पहुंच गए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है।

