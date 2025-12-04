पंजाब के फगवाड़ा में क्रेटा सवार बदमाशों का ताड़व, 4 गोलियां मारकर युवक की बेरहमी से हत्या; आरोपी फरार

संवाद सूत्र, फगवाड़ा। बुधवार देर रात फगवाड़ा के हदियाबाद में कुछ युवकों द्वारा गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी।

मृतक की पहचान अविनाश कुमार पुत्र रामलाल निवासी मोहल्ला बाल्मिक हदियाबाद फगवाड़ा के रूप में हुई है।

घटना के बारे में जानकारी देते हुए मृतक के भाई करण कुमार ने बताया कि उसका भाई बाल्मिक मोहल्ले के जंंज घर के पास अपने दोस्तों के साथ बैठा था।

इसी दौरान क्रेटा गाड़ी में आए 3 युवकों की उसके भाई के साथ बहस हुई इसके बाद गाड़ी में सवार तीन युवकों में से एक ने उसके गले पर गोली चला दी।

उसने बताया कि अविनाश को लेकर जब वह सिविल अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मामले की सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी घटनास्थल व अस्पताल में पहुंच गए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है।