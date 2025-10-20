कपूरथला में हाईवोल्टेज तार की चपेट में आने से युवक झुलसा, अस्पताल में भर्ती
कपूरथला के फव्वारा चौक पर दिवाली की सजावट करते समय, कार्तिक नामक एक 19 वर्षीय युवक 11 हजार वोल्ट की हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गया। बिजली के झटके से वह बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार्तिक बिजली का काम करता है और दुकान पर लड़ी लगाने गया था।
संवाद सूत्र, कपूरथला। फव्वारा चौक के पास एक दुकान पर बिजली की लड़ी लगाते समय 19 वर्षीय युवक 11 हजार वोल्ट की हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गया। झटका लगने के बाद वह दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। दुकानदारों ने घायल युवक को तुरंत सिविल अस्पताल कपूरथला में भर्ती कराया।
अस्पताल में दाखिल घायल की पहचान कार्तिक (19), पुत्र जसवंत सिंह, निवासी मोहल्ला ऊंचा तोड़ा के रूप में हुई। घायल कार्तिक ने बताया कि वह बिजली का काम करता है और अपने साथी के साथ दीवाली की सजावट के लिए फव्वारा चौक स्थित दुकान पर लड़ी लगाने गया था।
काम करते समय अचानक दुकान के ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से वह झुलस गया और नीचे गिर पड़ा। अस्पताल में उपचाराधीन युवक का इलाज किया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।