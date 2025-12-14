कपूरथला: संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत, नशा बना कारण
कपूरथला के गांव सिधवां दोना में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कैमरन पासवान नामक युवक शुक्रवार को खेत में काम करने के बाद घर आकर सोया ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, कपूरथला। गांव सिधवां दोना में बीते शुक्रवार खेत में काम करने के बाद घर आकर सोए एक युवक की सुबह मौत हो गई। सुबह जब उसके साथियों ने उसे जगाने की कोशिश की तो वह नहीं उठा। स्वजन उसे तुरंत सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे जहां ड्यूटी पर तैनात डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
सिविल अस्पताल में मृतक की पहचान कैमरन पासवान पुत्र जगदेव पासवान के रूप में हुई है। वह वर्तमान में गांव सिधवां दोना में रह रहा था, जबकि उसका मूल निवास बिहार बताया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि कैमरन पासवान काला संघिया क्षेत्र में एक जमींदार के पास खेतों में काम करता था।
देर रात काम खत्म करने के बाद वह काला संघिया स्थित एक धार्मिक स्थल के पास से होते हुए घर लौटा और अपने कमरे में सो गया। सुबह जब साथी उसे जगाने पहुंचे तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
इसके बाद उसे आनन-फानन में सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक विवाहित था और उसके दो छोटे बच्चे हैं। अचानक हुई इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और घर में मातम का माहौल है।
इस मामले में एएसआइ आलमजीत सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि युवक ने शुक्रवार रात नशे का अधिक सेवन किया था, जिससे उसकी मौत होने की आशंका है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया है। उन्होंने बताया कि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा और उसी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
