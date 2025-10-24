कपूरथला में पुलिस की कार्रवाई, 90 प्रतिबंधित गोलियों के साथ युवक गिरफ्तार

स्थानीय पुलिस ने एक युवक को 90 प्रतिबंधित गोलियों के साथ गिरफ्तार किया। नियमित गश्त के दौरान संदेह होने पर युवक की तलाशी ली गई, जिसके बाद उसके पास से ये गोलियां बरामद हुईं। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है, यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक इन गोलियों को कहां से लाया था और वह इन्हें कहां बेचने वाला था।



