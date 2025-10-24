कपूरथला में पुलिस की कार्रवाई, 90 प्रतिबंधित गोलियों के साथ युवक गिरफ्तार
स्थानीय पुलिस ने एक युवक को 90 प्रतिबंधित गोलियों के साथ गिरफ्तार किया। नियमित गश्त के दौरान संदेह होने पर युवक की तलाशी ली गई, जिसके बाद उसके पास से ये गोलियां बरामद हुईं। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है, यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक इन गोलियों को कहां से लाया था और वह इन्हें कहां बेचने वाला था।
संवाद सहयोगी, कपूरथला। थाना सुल्तानपुर लोधी पुलिस ने गश्त के दौरान गांव मोठांवाल के निकट एक युवक को प्रतिबंधित गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपित के पास से 90 प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुई हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
एएसआई पाल सिंह ने बताया कि वह अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। जब पुलिस टीम गांव मोठांवाल के पास पहुंची तो एक युवक उन्हें देखकर घबरा गया और पीछे मुड़ने लगा। संदेह के आधार पर पुलिस ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम बिंदर सिंह उर्फ बिंदू निवासी गांव लाटियांवाल बताया। पुलिस ने उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।