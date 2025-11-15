कपूरथला में सुल्तानपुर लोधी में महिला की हत्या, आधा जला शव खेतों से मिला

जागरण संवाददाता, सुल्तानपुर लोधी (कपूरथला)। सुल्तातानपुर लोधी में गांव जार्जपुर के नजदीक खेतों में एक महिला का जला हुआ शव मिला है। जिसकी फ़िलहाल पहचान नहीं हो सकी है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर 72 घंटे के लिए शवगृह में रखवा दिया है।

पुलिस ने महिला की पहचान के लिए प्रदेश के सभी थानों को अलर्ट भेज दिया है। इसकी पुष्टि करते हुए थाना सुल्तानपुर लोधी की एसएचओ सोनमदीप कौर ने बताया कि महिला की एक टांग और दोनों हाथों के अलावा पूरी बॉडी जली हुई है। फ़िलहाल अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

मिली जानकारी अनुसार गांव जार्जपुर के नजदीक खेतों में एक महिला की लगभग पूरी जाली हुई लाश मिलने सूचना पुलिस को मिली थी। जिसके बाद डीएसपी धीरेन्दर वर्मा और एसएचओ की टीम ने मौके पर पहुँच शव कब्जे में ले लिया और जहां शुरू कर दी।

एसएचओ सोनमदीप कौर ने बताया कि फिलहाल शव की पहचान नहीं हुई है। दोनों हाथ और टांग के अलावा पूरी बॉडी बुरी तरह से जली हुई है। जिसके आधार पर पहचान के लिए कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि शव को 72 घंटे के लिए शवग्रह में रखवा दिया है।

एसएचओ ने बताया कि महिला की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष लग रही है। और उसके कपडे लाल और नीले रंग के है। उसके हाथ में चूड़ियां तथा उंगलियों में अँगूठिया पहनी हुई है। नाखूनों पर लाल रंग की नेल पॉलिश भी लगी हुई है। यह सूचना प्रदेश के सभी थानों को भेज दी है, ताकि शव की पहचान हो सके।