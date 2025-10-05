कपूरथला में कुत्ते को डंडा मारने पर महिला से मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया केस

संवाद सूत्र, फगवाड़ा। गांव वरना में एक कुत्ते को डंडा मारने पर व्यक्ति द्वारा महिला के घर में दाखिल होकर मारपीट करने के मामले में थाना रावलपिंडी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार फूलामती पत्नी मेवा लाल निवासी गांव वरना ने पुलिस को बताया कि उनके पड़ोसी मनजिंदर सिंह का कुत्ता बगीची में बैठा था तो उसने कुत्ते को डंडे से भगा दिया।

महिला ने बताया कि मनजिंदर सिंह ने अपनी घर की छत से उसके ऊपर पत्थर मारे और बाद में उसके घर में दाखिल होकर उसकी मारपीट की।

एएसआई जसविंदर पाल के अनुसार फूलामती की शिकायत पर मनजिंदर सिंह उर्फ सनी पुत्र कुलदीप सिंह निवासी गांव वरना के खिलाफ केस दर्ज किया है।