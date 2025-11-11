कपूरथला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पाइप फटने से भरा पानी, मरीज फिसले; कहां सोया प्रशासन?
कपूरथला के सिविल अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड के बाहर पानी की पाइपलाइन फटने से जलभराव हो गया, जिससे मरीजों और अस्पताल कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। लोगों को आने-जाने और वाहन खड़ा करने में दिक्कत हो रही है, साथ ही फिसलन का खतरा भी बढ़ गया है। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। एसएमओ ने तुरंत मरम्मत का आश्वासन दिया है।
संवाद सूत्र, कपूरथला। सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर पानी की पाइप फटने से जलभराव हो गया है, जिससे मरीजों, उनके परिजनों और अस्पताल स्टाफ को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
इमरजेंसी वार्ड के बाहर पानी भर जाने से आने-जाने में मुश्किलें बढ़ गई हैं, वहीं वाहन खड़े करने के लिए भी जगह नहीं बची है। फर्श पर लगातार पानी बहने से फिसलन बढ़ गई है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।
मरीजों को स्ट्रेचर और व्हीलचेयर पर अंदर ले जाने में स्टाफ को कठिनाई हो रही है। अस्पताल में आए लोगों ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि अस्पताल की सफाई और रखरखाव की व्यवस्था पूरी तरह लचर हो चुकी है।
यह समस्या नई नहीं है। कुछ महीने पहले भी इसी स्थान पर पानी की लीकेज की शिकायत हुई थी, लेकिन उसे केवल अस्थायी रूप से ठीक किया गया था। परिणामस्वरूप, कुछ ही समय बाद फिर वही हालात बन गए हैं। लोगों का कहना है कि इमरजेंसी जैसी जगह पर अगर यह स्थिति बनी रही, तो यह मरीजों की जान के लिए खतरा बन सकती है।
उधर, सिविल अस्पताल की एसएमओ डा. परविंदर कौर ने कहा कि यह मामला मेरे ध्यान में नहीं था। अब तुरंत पाइप की मरम्मत करवाई जाएगी और सफाई व पानी की निकासी का काम शुरू करवा दिया गया है, ताकि मरीजों और उनके परिजनों को राहत मिल सके।
