कपूरथला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पाइप फटने से भरा पानी, मरीज फिसले; कहां सोया प्रशासन?

संवाद सूत्र, कपूरथला। सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर पानी की पाइप फटने से जलभराव हो गया है, जिससे मरीजों, उनके परिजनों और अस्पताल स्टाफ को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इमरजेंसी वार्ड के बाहर पानी भर जाने से आने-जाने में मुश्किलें बढ़ गई हैं, वहीं वाहन खड़े करने के लिए भी जगह नहीं बची है। फर्श पर लगातार पानी बहने से फिसलन बढ़ गई है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मरीजों को स्ट्रेचर और व्हीलचेयर पर अंदर ले जाने में स्टाफ को कठिनाई हो रही है। अस्पताल में आए लोगों ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि अस्पताल की सफाई और रखरखाव की व्यवस्था पूरी तरह लचर हो चुकी है। यह समस्या नई नहीं है। कुछ महीने पहले भी इसी स्थान पर पानी की लीकेज की शिकायत हुई थी, लेकिन उसे केवल अस्थायी रूप से ठीक किया गया था। परिणामस्वरूप, कुछ ही समय बाद फिर वही हालात बन गए हैं। लोगों का कहना है कि इमरजेंसी जैसी जगह पर अगर यह स्थिति बनी रही, तो यह मरीजों की जान के लिए खतरा बन सकती है।