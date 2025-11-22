कपूरथला: पुलिस में नौकरी दिलाने का झांसा, लाखों रुपये ठगने के आरोप में दो नामजद

संवाद सहयोगी, फगवाड़ा। पुलिस में नोकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी मारने के आरोप में थाना सिटी पुलिस ने एक पुलिसकर्मी के दो बेटों पर केस दर्ज किया है। आरोपितों की पहचान सुनेह प्रताप और उसके भाई विजय प्रताप वासी पुलिस क्वार्टर सदर थाना फगवाड़ा के रूप में हुई हैं।

फिलहाल दोनों आरोपित पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। डीएसपी फगवाड़ा भारत भूषण ने इस मामले की पुष्टि की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, फगवाड़ा के कृपा नगर निवासी करमजीत कौर ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनके दो बेटे मनप्रीत सिंह और सतनाम सिंह हैं।

मनप्रीत सिंह के साथ पढ़ने वाले नवयुवक सुनेह प्रताप और उसके भाई विजय प्रताप, जो पुलिस क्वार्टर सदर थाना फगवाड़ा के निवासी हैं, का उनके घर आना-जाना था। इन दोनों के पिता पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल हैं। लगभग दो साल पहले, सुनेह प्रताप और विजय प्रताप ने करमजीत कौर के बेटे मनप्रीत सिंह को पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने का प्रस्ताव रखा।

उन्होंने दावा किया कि उनकी पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों तक अच्छी पहुंच है, लेकिन नौकरी के लिए लाखों रुपए खर्च होंगे। उनके कहने पर करमजीत कौर ने पहले 4.50 लाख रुपए एडवांस दिए। समय-समय पर नकद और बैंक खाते में ट्रांसफर के माध्यम से कुल 11.15 लाख रुपए दिए गए।

हालांकि, दोनों भाइयों ने न तो मनप्रीत सिंह को नौकरी दिलवाई और न ही पैसे वापस किए। जब जनवरी माह में उनसे पैसे वापस मांगे गए, तो उन्होंने करमजीत कौर के बेटों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देना शुरू कर दिया। पीड़ित महिला करमजीत कौर ने जनवरी माह में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।