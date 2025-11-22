Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कपूरथला: पुलिस में नौकरी दिलाने का झांसा, लाखों रुपये ठगने के आरोप में दो नामजद

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 11:45 PM (IST)

    फगवाड़ा में पुलिसकर्मी के बेटों पर नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का आरोप लगा है। करमजीत कौर नामक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपियों ने उनके बेटे को पुलिस में नौकरी दिलाने का वादा किया और 11.15 लाख रुपये लिए, लेकिन नौकरी नहीं दिलवाई। 

    prefferd source google
    Hero Image

    कपूरथला: पुलिस में नौकरी दिलाने का झांसा। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, फगवाड़ा। पुलिस में नोकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी मारने के आरोप में थाना सिटी पुलिस ने एक पुलिसकर्मी के दो बेटों पर केस दर्ज किया है। आरोपितों की पहचान सुनेह प्रताप और उसके भाई विजय प्रताप वासी पुलिस क्वार्टर सदर थाना फगवाड़ा के रूप में हुई हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फिलहाल दोनों आरोपित पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। डीएसपी फगवाड़ा भारत भूषण ने इस मामले की पुष्टि की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, फगवाड़ा के कृपा नगर निवासी करमजीत कौर ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनके दो बेटे मनप्रीत सिंह और सतनाम सिंह हैं।

    मनप्रीत सिंह के साथ पढ़ने वाले नवयुवक सुनेह प्रताप और उसके भाई विजय प्रताप, जो पुलिस क्वार्टर सदर थाना फगवाड़ा के निवासी हैं, का उनके घर आना-जाना था। इन दोनों के पिता पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल हैं। लगभग दो साल पहले, सुनेह प्रताप और विजय प्रताप ने करमजीत कौर के बेटे मनप्रीत सिंह को पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने का प्रस्ताव रखा।

    उन्होंने दावा किया कि उनकी पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों तक अच्छी पहुंच है, लेकिन नौकरी के लिए लाखों रुपए खर्च होंगे। उनके कहने पर करमजीत कौर ने पहले 4.50 लाख रुपए एडवांस दिए। समय-समय पर नकद और बैंक खाते में ट्रांसफर के माध्यम से कुल 11.15 लाख रुपए दिए गए।

    हालांकि, दोनों भाइयों ने न तो मनप्रीत सिंह को नौकरी दिलवाई और न ही पैसे वापस किए। जब जनवरी माह में उनसे पैसे वापस मांगे गए, तो उन्होंने करमजीत कौर के बेटों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देना शुरू कर दिया। पीड़ित महिला करमजीत कौर ने जनवरी माह में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

    डीएसपी फगवाड़ा भारत भूषण ने मामले की गंभीरता से जांच की। जांच के बाद सुनेह प्रताप और विजय प्रताप निवासी पुलिस क्वार्टर 42, थाना सदर फगवाड़ा को आरोपी मानते हुए रिपोर्ट तैयार की गई। इसके आधार पर सिटी थाना फगवाड़ा में दोनों के खिलाफ केस कर लिया गया है। हालांकि, अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।