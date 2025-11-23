फगवाड़ा में ट्रेन हादसा, मुंबई निवासी व्यक्ति की मौत
फगवाड़ा में एक दुखद घटना में, मुंबई निवासी संजीव कुमार राणा नामक एक व्यक्ति की ट्रेन में अचानक मृत्यु हो गई। जीआरपी फगवाड़ा ने शव को कब्जे में लेकर पहचान की और परिजनों को सूचित किया। परिजनों ने फगवाड़ा पहुंचकर मृतक का अंतिम संस्कार किया।
संवाद सूत्र, फगवाड़ा। फगवाड़ा में शनिवार को अचानक रेलगाड़ी में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जीआरपी फगवाड़ा के इंचार्ज सुखविंदर सिंह ने बताया कि रेलवे स्टेशन फगवाड़ा के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, किलोमीटर नंबर 411/11-13 चहेडू–फगवाड़ा के बीच, ट्रेन नंबर 12925 अप में एक व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो गई।
उन्होंने बताया कि मृतक को कोच नंबर बी-1 की सीट नंबर 28 से फगवाड़ा स्टेशन पर उतारा गया। मृतक की पहचान उसके फोन पर बात करके संजीव कुमार राणा, पुत्र कुलदीप सिंह आयु (46 वर्ष) निवासी 20/11 वेस्टर्न रेलवे, मुम्बई के रूप में हुई।
शव को प्राइवेट गाड़ी के माध्यम से सिविल अस्पताल फगवाड़ा की मुर्दा घर में रखवाया गया है। आज परिजनों ने फगवाड़ा पहुंचकर मृतक का अंतिम संस्कार होशियारपुर रोड, भूआँ धमड़ी में कर दिया गया।
