    कपूरथला: ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने मारी टक्कर, एक की मौत

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 11:51 PM (IST)

    फगवाड़ा में जीटी रोड पर एक ट्रैक्टर ट्राली को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे गुरमेल सिंह नामक व्यक्ति की मौत हो गई। थाना सिटी पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कंवरप्रीत सिंह की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और ट्रक चालक की तलाश जारी है।

    कपूरथला: ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने मारी टक्कर। सांकेतिक फोटो

    संवाद सूत्र, फगवाड़ा। फगवाड़ा जीटी रोड पर ट्रैक्टर सवार व्यक्ति की मौत के मामले में थाना सिटी पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है।

    जानकारी के अनुसार कंवरप्रीत सिंह पुत्र सतनाम सिंह निवासी गांव पंजौडा थाना मेहटीआना जिला होशियारपुर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गोल चौक ओवरब्रिज पर उनकी ट्रैक्टर ट्राली को एक ट्रक चालक ने टक्कर मार दी, जिसमें गुरमेल सिंह की मृत्यु हो गई।

    एएसआइ सरबजीत सिंह ने दुर्घटना को लेकर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। ट्रक चालक की पहचान के लिए पुलिस जांच कर रही है।