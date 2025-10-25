Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Punjab News: ढाबे पर खाना खा रहे तीन युवकों पर फायरिंग, 5 गाड़ियों से आए 30 युवकों ने किया हमला

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 03:12 PM (IST)

    कपूरथला के पास एक ढाबे पर 30-35 हमलावरों ने तीन युवकों पर हमला कर दिया, जिसमें एक युवक गोली लगने से घायल हो गया। अन्य दो युवक भी जख्मी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार, यह घटना दो गुटों की पुरानी रंजिश का परिणाम है, जबकि घायलों का आरोप है कि हमलावर नशे का धंधा करते हैं और रोकने पर उन्होंने हमला किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Punjab News: ढाबे पर खाना खा रहे तीन युवकों पर फायरिंग। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, कपूरथला। देर रात कपूरथला-सुल्तानपुर लोधी रोड दाना मंडी के समीप गांव खेड़ा दोनां में फायरिंग का मामला सामने आया है। जहां ढाबे पर खाना खा रहे तीन युवकों पर 30-35 हमलावरों ने पहले तेजधार हथियारों से हमला कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फिर गोलियां चला दी। जिससे गोली लगने से युवक जख्मी हो गया, जबकि दो अन्य युवकों तेजधार हथियारों के वार से जख्मी हुए हैं। तीनों को जख्मी हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि गोली लगने से गंभीर जख्मी युवक को अमृतसर रेफर कर दिया गया है।

    घायलों की पहचान करणबीर सिंह पुत्र गुरदीप सिंह निवासी सैदपुर, रिंकू निवासी शेखूपुर और गुरविंदर सिंह निवासी करतारपुर के रूप में हुई है। सिविल अस्पताल में उपचाराधीन करनबीर सिंह ने बताया कि जब वह ढाबे पर खाना खा रहे थे तो चार-पांच गाड़ियां में सवार होकर 30-35 युवक आए।

    आते ही इन लोगों ने तेजधार हथियारों से हमला करके फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली गुरविंदर सिंह के लगी और वह जख्मी हो गया। जबकि वह दोनों तेजधार हथियारों के वार से जख्मी हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।

    जबकि आसपास के लाेगों ने उन्हें जख्मी हालत में सिविल अस्पताल कपूरथला में भर्ती कराया।इमरजेंसी वार्ड में तैनात ड्यूटी डॉक्टर योगिता ने बताया कि घायलों का इलाज जारी है, जबकि गोली लगने से घायल हुए करतारपुर निवासी गुरविंदर सिंह की हालत गंभीर होने के कारण उसे हायर सेंटर अमृतसर रेफर कर दिया गया है।

    जख्मी का आरोप, नशा बेचने से रोका तो किया हमला

    सिविल अस्पताल कपूरथला में भर्ती दूसरा जख्मी रिंकू निवासी शेखूपुर ने आरोप लगाया कि हमलावर बड़े स्तर पर नशे का धंधा करते हैं। उन्हें ऐसा करने से रोकते है तो वह झगड़ते हैं। रिंकू ने बताया कि शुक्रवार की देर रात वह अपने किसी रिश्तेदार को गांव सैदपुर छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में वह आरसीएफ के समीप एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुक गए।

    इतने में हमलावार गाड़ियों में सवार होकर आ गए और उन पर हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि हमलावरों की ऊपर तक पहुंच है और खुलेआम नशा बेचते हैं। पुलिस इन पर हाथ नहीं डालती है। वह उन्हें नशा बेचने से रोकते है तो बस इसी रंजिश में उन्हाेंने हमला करके जख्मी कर दिया।

    एसएसपी कपूरथला गौरव तूरा ने कहा कि दो गुटों में लबे समय से रंजिश चली आ रही है। एक-दूसरे पर हमला करते रहते हैं। नशा तस्करी वाला नेरेटिव गढ़ा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस जख्मियों के बयान लेने गई हुई है।

    बयान के आधार पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने फायरिंग से जख्मी होने की पुष्टि करते हुए कहा कि गंभीर जख्मी गुरविंदर सिंह को अमृतसर रेफर किया गया है।