Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चौकी के अंदर चोर ने खुद को किया जख्मी, पुलिस के हाथ-पांव फूले; अमृतसर रेफर

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:54 PM (IST)

    कपूरथला के नडाला चौकी में एक चोर ने गेहूं चोरी करते समय पकड़े जाने पर खुद को नुकीली वस्तु से घायल कर लिया। पुलिस ने उसे तुरंत सुभानपुर अस्पताल पहुंचाय ...और पढ़ें

    Hero Image

    चौकी के अंदर चोर ने खुद को किया जख्मी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नडाला (कपूरथला)। सब-डिवीजन भुलत्थ के अंतर्गत नडाला चौकी के अंदर एक चोर ने खुद को नुकीली वस्तु से जख्मी कर लिया। जिससे पुलिस के हाथ-पांव फूले गए। उसे गेहूं चोरी करते समय रंगेहाथ पकड़कर एक व्यक्ति ने पुलिस के हवाले किया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अभी पुलिस कार्रवाई कर रही रही थी कि उससे पहले ही वह दहशत में आ गया। नडाला पुलिस उसे तुरंत इलाज के लिए सुभानपुर अस्पताल ले गई, लेकिन हालत नाजुक होने के चलते उसे मेडिकल कालेज अमृतसर रेफर कर दिया गया। जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

    नडाला चौकी इंचार्ज बलजिंदर सिंह ने बताया कि शनिवार की सुबह लिप्त विरली पुत्र नानक चंद निवासी लखन के पड्डा ने मनदीप सिंह उर्फ मीपा को गेहूं चोरी करते हुए पकड़ लिया और चुराए हुए गेहूं के साथ उसे चौकी नडाला ले आया। पुलिस ने चोर को दूसरे कमरे में बैठा दिया और लिप्त विरली ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करानी शुरू कर दी। इस दौरान चोर ने किसी नुकीली चीज से खुद को घायल कर लिया।

    इस दौरान साथी कर्मचारियों की मदद से उसे पहले सुभानपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी डॉक्टरों ने उसे अमृतसर रेफर कर दिया।

    नडाला चौकी में बातचीत करते हुए गुरप्रीत सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह निवासी प्रेम नगर (लखन के पड्डा) ने बताया कि दोपहर करीब दो बजे पुलिस उसके गांव आई और उससे कहा कि उसका भाई घायल हो गया है, उसे कहने लगे कि वह उनके साथ अस्पताल चले, लेकिन बाद में पुलिस कर्मी उसे अमृतसर ले गए।डीएसपी भुलत्थ करनैल सिंह बताया कि उक्त व्यक्ति का इलाज अमृतसर में चल रहा है और उसकी हालत अब खतरे से बाहर है।