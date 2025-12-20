चौकी के अंदर चोर ने खुद को किया जख्मी, पुलिस के हाथ-पांव फूले; अमृतसर रेफर

जागरण संवाददाता, नडाला (कपूरथला)। सब-डिवीजन भुलत्थ के अंतर्गत नडाला चौकी के अंदर एक चोर ने खुद को नुकीली वस्तु से जख्मी कर लिया। जिससे पुलिस के हाथ-पांव फूले गए। उसे गेहूं चोरी करते समय रंगेहाथ पकड़कर एक व्यक्ति ने पुलिस के हवाले किया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभी पुलिस कार्रवाई कर रही रही थी कि उससे पहले ही वह दहशत में आ गया। नडाला पुलिस उसे तुरंत इलाज के लिए सुभानपुर अस्पताल ले गई, लेकिन हालत नाजुक होने के चलते उसे मेडिकल कालेज अमृतसर रेफर कर दिया गया। जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

नडाला चौकी इंचार्ज बलजिंदर सिंह ने बताया कि शनिवार की सुबह लिप्त विरली पुत्र नानक चंद निवासी लखन के पड्डा ने मनदीप सिंह उर्फ मीपा को गेहूं चोरी करते हुए पकड़ लिया और चुराए हुए गेहूं के साथ उसे चौकी नडाला ले आया। पुलिस ने चोर को दूसरे कमरे में बैठा दिया और लिप्त विरली ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करानी शुरू कर दी। इस दौरान चोर ने किसी नुकीली चीज से खुद को घायल कर लिया।